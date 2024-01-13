Нарколог Клименко: безопасной дозы алкоголя нет

Похмелье – одна из главных причин смертности после новогодних праздников, подчеркивает Татьяна Клименко, директор Национального научного центра наркологии. Она предупреждает о тяжелых последствиях этого состояния для здоровья человека. Эксперт также выделила другие причины, почему лучше праздновать Старый Новый год без алкоголя.

Во-первых, даже минимальное употребление алкоголя может негативно повлиять на здоровье в долгосрочной перспективе. Клименко советует заменить его на безалкогольные напитки с меньшим содержанием сахара, чтобы не перегружать пищеварительную систему.

Во-вторых, медицинские и социальные последствия интоксикации алкоголем накапливаются со временем и могут привести к проблемам с здоровьем, семьей и работой.

Клименко также предостерегает от употребления детского шампанского, которое может сформировать негативные стереотипы у детей.

В заключение нарколог призывает обратиться к врачу при развитии похмелья средней или тяжелой степени тяжести. Подобные советы важны для поддержания здоровья после праздничных гуляний.