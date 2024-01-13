Актрисе Наталье Селезневой срочно понадобилась помощь врачей

Многие помнят ее по роли “хорошей девушки Лиды” в фильме “Операция Ы” или по роли сексуальной жены инженера Тимофеева в картине “Иван Васильевич меняет профессию”. Однако в начале 1990-х у Натальи Селезневой начались проблемы со здоровьем, и она все реже стала появляться в кино.

На днях стало известно, что актрисе Наталье Селезневой срочно понадобилась помощь врачей. Звезда легендарных картин Леонида Гайдая пожаловалась на плохое самочувствие. Казалось бы, ничего серьезного, просто насморк и кашель. Однако специалисты обнаружили у звезды инфекцию дыхательных путей. Теперь актриса проходит курс терапии, ей назначили принимать специальные лекарства. Кроме того, медики отметили, что риска развития пневмонии нет.

Стоит отметить, что в декабре Наталья Селезнева впервые за долгое время порадовала зрителей своим появлением на сцене. Она сыграла в спектакле “Новогодний кабачок” в театре Сатиры. Сейчас звезде фильмов Леонида Гайдая приходится выступать на инвалидном кресле. Еще шесть лет назад актриса неудачно упала и сломала кость. В результате врачам пришлось заменить тазобедренный и коленный суставы на титановые протезы.

Ранее “Дни.ру” писали, что пропавшая после смерти мужа Наталья Селезнева неожиданно появилась на публике.