 

Рупор кремлевской пропаганды: В Британии демонтировали статую Грете Тунберг

13.01.2024, 16:20, Разное
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В Британии демонтировали статую Грете Тунберг

Статую Греты Тунберг за £24 тыс. убрали от главного входа в британский университет после того, как студенты назвали ее пустой тратой денег. Об этом пишет Daily Mail.
Бронзовая скульптура, посвященная известной экоактивистке, была установлена перед главным входом в университет Винчестера в марте 2021 года. Впоследствии студенты узнали, что на создание и установку статуи было потрачено £24 тыс., и возмутились. Тогда студсовет выразил мнение, что эти деньги стоило потратить на проведение «более значимых экологических мероприятий».

В 2023 году начались протесты, во время которых учащиеся вуза и местные жители требовали демонтировать скульптуру и сделали ее «мишенью для антиобщественного поведения». В июле статую было решено убрать, так как руководство университета решило обеспечить ее «более устойчивым цоколем». В настоящее время она находится во внутреннем дворе университета.

«Статуя, наряду с другими произведениями искусства на территории кампуса, является популярным местом для посетителей нашего кампуса. Мы будем рады и дальше принимать всех желающих посмотреть на нее после завершения работ. Новое местоположение статуи — сад во внутреннем дворе университетского центра Вест-Даунс»

https://bb.lv/statja/v-mire/2024/01/12/v-britanii-demontirovali-statuyu-grety-tunberg-priznannuyu-pustoy-tratoy-deneg – цинк

Примечательно, что убрали ее вскоре после того, как Грета выступила против Израиля и поддержала Палестину.

Источник: Colonel Cassad


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