Springer: использование смартфона усиливает ОКР

Как сообщает издание Current Psychology, входящее в Springer, использование смартфонов может оказать крайне негативное воздействие на людей, страдающих обсессивно-компульсивным расстройством, что показали результаты исследования, проведенного американскими учеными, представляющими Университет штата Калифорния.

Было установлено, что испытуемые с психическим расстройством, проявляющемся в непроизвольно возникающих мыслях навязчивого характера и попытках избавиться от состояния тревоги, вызванного ими, при помощи компульсий, имеют повышенную степень склонности к использованию смартфона. Ученые отмечают, что люди с ОКР стремятся компенсировать негативные эмоции при помощи технологий, используя смартфон с целью подтверждения или опровержения необъяснимого страха.

Особое внимание авторы исследования уделили тому факту, что постоянная проверка мобильного устройства может лишь усугубить симптомы расстройства.