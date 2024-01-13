 

Springer: использование смартфона усиливает ОКР

13.01.2024, 16:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Как сообщает издание Current Psychology, входящее в Springer, использование смартфонов может оказать крайне негативное воздействие на людей, страдающих обсессивно-компульсивным расстройством, что показали результаты исследования, проведенного американскими учеными, представляющими Университет штата Калифорния.

Было установлено, что испытуемые с психическим расстройством, проявляющемся в непроизвольно возникающих мыслях навязчивого характера и попытках избавиться от состояния тревоги, вызванного ими, при помощи компульсий, имеют повышенную степень склонности к использованию смартфона. Ученые отмечают, что люди с ОКР стремятся компенсировать негативные эмоции при помощи технологий, используя смартфон с целью подтверждения или опровержения необъяснимого страха.

Особое внимание авторы исследования уделили тому факту, что постоянная проверка мобильного устройства может лишь усугубить симптомы расстройства.       


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.01 / На CES 2024 представили устройство, создающее голограммы собеседников

13.01 / Мнение: «Их нравы». Норвежцев грабят и мошенники, и политики

13.01 / Deutsche Welle: «Йеменцы никогда не жили так хорошо, как после кассетной бомбардировки ВМФ США»

13.01 / Венесуэла закрывает криптовалюту Petro и единственную торговую платформу

13.01 / Мнение: Почему индейцы не заработали на продаже Манхэттена, притязания США в Арктике и самая выгодная акция

13.01 / С красным кардиганом или белым укороченным свитером: эффектные образы с черными джинсами для подростков

13.01 / Легенда «Спартака» Тихонов посоветовал футболисту Дзюбе соблюдать субординацию

13.01 / Российские ученые установили связь между храпом и ранним старением мозга

13.01 / Возвращающиеся из Таиланда россияне должны будут исповедаться

13.01 / JBA: нейросеть поставила точные диагнозы людям, зависимым от видеоигр

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика