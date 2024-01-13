 

На CES 2024 представили устройство, создающее голограммы собеседников

13.01.2024, 16:05, Разное
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В рамках выставки потребительской электроники CES 2024, проходящей в Лас-Вегасе, компания Holoconnects представила широкой общественности устройство, предназначенное для создания голограммы в ходе видеоконференций.

Инновационная разработка Holobox, представляющая собой прозрачную будку, напоминающую лифт, в процессе видеосвязи выводит голограмму собеседника, причем в полном масштабе, таким образом создавая иллюзию реального присутствия человека. Разработчики отмечают, что для создания голограммы, передаваемой между двумя Holobox через сеть, достаточно камеры и белого фона за спиной, уточнив, что на втором устройстве изображение отображается на прозрачном экране.

Существует уменьшенный вариант устройства, обладающий аналогичным функционалом и выводящий голограмму в масштабе 1:4, причем Holobox Mini вполне может располагаться на столе.   


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