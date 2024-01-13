Мнение: «Их нравы». Норвежцев грабят и мошенники, и политики

Наши славные органы правопорядка, наши продвинутые сотовые операторы, наши законодатели, наши банки и все прочие причастные к решению проблемы телефонного мошенничества в России навалились кучей, чтобы перекрыть жуликам из соседней страны кислород. Движение идёт в нужном направлении, но результата пока что нет — за год количество атак на наши телефонные номера выросло с 5 млн до 8,6 млн в сутки (ссылка).

Раньше иностранцы показывали на нас пальцем — дескать, смотрите, русские варвары не умеют отсекать зарубежные звонки и блокировать подозрительные денежные переводы. Теперь, однако, мошенническая вольница, которую выкормил и взял под защиту Запад, тянет свои щупальца в адрес своих же собственных спонсоров.

Читатели из Норвегии пишут, что там уже началось. Цитирую:

Несколько месяцев назад, впервые за всю историю этой несчастной страны, людям стали звонить с неизвестных и непробиваемых, но при этом норвежских номеров, и говорить, что они «из полиции», «проводят расследование», и что им нужны данные тех, кому они звонят.

Удивительным образом это напоминает почерк [русскоязычных шалунов] из соседней страны, которым удалось в товарных количествах просочиться в Норвегию.

Норвежские полицейские в шоке и говорят, что они никому не звонят, так как у них вообще совсем другая процедура в таких случаях. В качестве подтверждения прикладываю скриншот с одного из главных телефонных поисковиков Норвегии, подраздел сомнительных звонков. Слово Politiiet означает полиция. Это только маленький фрагмент, мошеннические обзвоны идут очень широко.

Телефонные мошенники неприятны и вредоносны, при этом общество пока что недооценивает их опасность, наивно полагая, будто их жертвы сами виноваты в том, что отправили свои деньги «на безопасный счёт». Вместе с тем телефонные мошенники — всего лишь назойливые хомячки по сравнению с настоящими хищниками современной Европы, с зелёными бесами. В Норвегии экоактивисты сначала заменили надёжные дизельные автобусы на модные электрические, а потом встали в сторонке, наблюдая, как общественный транспорт в столице Норвегии превращается в скопление неподвижных тыкв. Цитирую дальше:

В понедельник 8 января в Осло более тысячи (!) автобусных рейсов отменили из-за холодной погоды. Электробусы слишком быстро разряжались и слишком долго заряжались. Столицу накрыл транспортный коллапс, так как многие районы связаны друг с другом только автобусными маршрутами.

Во вторник отменили более 300 рейсов. В среду тоже. В четверг температура поднялась до нуля градусов, было даже +2, но всё равно более 200 рейсов пришлось отменить.

Вот прямая цитата из норвежской газеты (ссылка):

Лейбористская партия в Осло требует ответа от городского совета по поводу проблем с электробусами, которые выходят из строя на морозе в столице.

По словам Ruter (транспортная компания-оператор городского транспорта), проблема в том, что большинство автобусов в Осло электрические, а на морозе у электробусов быстро заканчивается заряд. Зарядка также занимает гораздо больше времени.

Но разве Лейбористская партия не внесла большой вклад в то, что Осло заменил ряд автобусов с дизельным двигателем на электрические, которые (что неудивительно) плохо справляются с холодной погодой? Крупнейшая радиостанция Норвегии NRK указывает именно на это.

— Вы были в городском совете еще три месяца назад, и именно при вашем совете подписывались контракты.

— Ситуация возникла сейчас, — отвечает Абдулла Алсабег, представитель транспортной политики Лейбористской партии Осло. — Хорошо, что мы используем новые, экологически чистые технологии. Но наличие электробуса бесполезно, если у вас нет возможности зарядки. Ответственность за обеспечение этого лежит на компаниях-операторах, сказал Алсабег газете Dagbladet.

Из другой статьи (ссылка):

Сегодня температура выросла до нуля градусов, но Ruter по-прежнему отменяет почти 200 рейсов в четверг утром из-за нехватки автобусов. Причина — проблемы с зарядкой и ремонтом. Это приводит к тому, что автобусов на рейсах становится слишком мало.

На прошлой неделе в Осло возникли проблемы с электробусами из-за сильного холода. ежедневно отменяются сотни автобусных рейсов.

Электробусы не работают на морозе, но говорить об этом политически неудобно. Однако факты невозможно скрыть.

— Но почему отмены, когда в Осло ноль градусов?

— Проблема в нехватке автобусов. Причина дефицита сложна. Речь идет о том, что многие автобусы находятся на техническом обслуживании и ремонте, помимо проблем с зарядкой, — говорит пресс-секретарь Мирен-Хауген.

Раньше в город можно было приехать на своей машине, но красно-зеленый городской совет запретил парковку в Осло. Тысячи парковочных мест были удалены, и работы по уничтожению все еще продолжаются. Избиратели пока еще не поняли, что именно они могут остановить такое развитие города, при котором он становится недоступным для автомобилей. Это политический выбор. Это также дорого стоит. Те же лейбористы и Правые вместе проголосовали за пакет стоимостью невероятных 13 миллиардов крон, чтобы пересадить людей на велосипеды.

Рядовые норвежцы, разумеется, понимают причину проблемы, но от их мнения в Норвегии мало что зависит. Вот два типичных комментария оттуда же:

Комментарий 1. Операция «Дымовая завеса» продолжается. Ни в коем случае нельзя признавать, что надежные дизельные автобусы справились бы с этой задачей лучше. Но, несмотря на все трудности для пассажиров, позитивно то, что сейчас они смогут наглядно увидеть «зеленый сдвиг» на практике.

Комментарий 2. Я пошел в начальную школу в середине 1970-х, и в то время в качестве школьных автобусов использовали вышедшие из употребления автобусы 1960-х годов. Автобусы, которым сегодня было бы более 60 лет. Они ходили каждый день, даже в морозную зиму, и мы ни разу не видели, чтобы автобусы останавливались из-за погодных или дорожных условий. Но тогда это были дизельные автобусы Volvo и Scania, построенные в Швеции скандинавскими инженерами для скандинавских условий.

Теперь автобусы проектируются в офисах девочек Западного побережья, а компании управляются феминистками, которые предпочитают ездить на семинары и беседовать за кофе и сэндвичами. А потом, как ни странно, система перестаёт работать, и все уже не так радужно, прогрессивно и приятно, как в дорогих рекламных роликах, которые они заказывают. Удивительно.