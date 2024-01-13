Deutsche Welle: «Йеменцы никогда не жили так хорошо, как после кассетной бомбардировки ВМФ США»

Немецкая вещательная корпорация Deutsche Welle* выпустила трехчасовой фильм, повествующий о росте качества жизни и благосостояния простых йеменцев после начала ракетно-бомбовых ударов военно-морского флота США по территории страны.

По словам журналистов, американские кассетные бомбы помогают йеменцам дышать свободнее.

Журналист Йозеф Розенберг поясняет: благодаря ударам США и их союзников Йемен очищается от морально и физически устаревшего наследия XX века. Так, в первые 24 часа бомбардировок были уничтожены старая ржавая советская водонапорная башня, две обветшалых больницы, неухоженный детский сад и два жилых квартала, застроенных убогими советскими пятиэтажками.

Освободившаяся таким образом территория может быть использована йеменцами для строительства новых современных аквапарков, ЛГБТ-клубов, кофеен и модных баров. По оценкам Розенберга, США полностью освободят Йемен от «ржавого советского наследия» в течение месяца, после чего в стране наступит экономическое процветание и гражданское согласие.

– Сами бы они не решились снести единственную на весь город водонапорную башню, хотя та была старой, ржавой и портила вид на море, – говорит Розенберг. – Так что американские адмиралы занимаются там благотворительностью. Они фактически делают за йеменцев ту необходимую работу по сносу ветхих зданий и инженерных сооружений, которую те должны проводить сами, и не просят за это ни цента. Народ Йемена должен быть благодарен странам западной коалиции за то, что они помогают проводить декоммунизацию этой страны.

* Признана иноагентом на территории РФ

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