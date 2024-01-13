Венесуэла закрывает криптовалюту Petro и единственную торговую платформу

Власти Венесуэлы объявили об отказе от национальной криптовалюты Petro, которая была запущена шесть лет назад с целью обойти санкции США. Несмотря на то, что она так и не смогла полностью утвердиться на рынке, Petro столкнулась с коррупционным скандалом, сообщается на портале Tech Xplore, со ссылкой на информагентство Agence France-Presse.

Все криптокошельки на единственной платформе Patria, где можно было проводить операции с Petro, будут закрыты в понедельник, 15 января. Остатки цифровых средств будут конвертированы в боливары – официальную валюту Венесуэлы.

Криптовалюту Petro была представлена в 2018 году, ее стоимость, обеспеченная нефтяными запасами страны, составляла 60 долларов за единицу. Тем не менее жители Венесуэлы так и не нашли способы активно использовать ее, за исключением оплаты некоторых государственных услуг. Например, штрафы за нарушения правил дорожного движения выписывались в Petro, но их нельзя было погасить с использованием этой криптовалюты.

Затем, в 2023 году, возник коррупционный скандал в связи с нарушениями в управлении средствами от нефтяных операций, осуществляемых с использованием криптоактивов. Этот скандал привел к отставке министра нефтепромышленности Тарека Эль-Айссами и аресту десятков чиновников, включая высшее руководство венесуэльского крипторегулятора Sunacrip.