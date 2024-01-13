 

Венесуэла закрывает криптовалюту Petro и единственную торговую платформу

13.01.2024, 15:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Власти Венесуэлы объявили об отказе от национальной криптовалюты Petro, которая была запущена шесть лет назад с целью обойти санкции США. Несмотря на то, что она так и не смогла полностью утвердиться на рынке, Petro столкнулась с коррупционным скандалом, сообщается на портале Tech Xplore, со ссылкой на информагентство Agence France-Presse.

Все криптокошельки на единственной платформе Patria, где можно было проводить операции с Petro, будут закрыты в понедельник, 15 января. Остатки цифровых средств будут конвертированы в боливары – официальную валюту Венесуэлы.

Криптовалюту Petro была представлена в 2018 году, ее стоимость, обеспеченная нефтяными запасами страны, составляла 60 долларов за единицу. Тем не менее жители Венесуэлы так и не нашли способы активно использовать ее, за исключением оплаты некоторых государственных услуг. Например, штрафы за нарушения правил дорожного движения выписывались в Petro, но их нельзя было погасить с использованием этой криптовалюты.

Затем, в 2023 году, возник коррупционный скандал в связи с нарушениями в управлении средствами от нефтяных операций, осуществляемых с использованием криптоактивов. Этот скандал привел к отставке министра нефтепромышленности Тарека Эль-Айссами и аресту десятков чиновников, включая высшее руководство венесуэльского крипторегулятора Sunacrip.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.01 / Нарколог Клименко: безопасной дозы алкоголя нет

13.01 / Рупор кремлевской пропаганды: В Британии демонтировали статую Грете Тунберг

13.01 / Springer: использование смартфона усиливает ОКР

13.01 / На CES 2024 представили устройство, создающее голограммы собеседников

13.01 / Мнение: «Их нравы». Норвежцев грабят и мошенники, и политики

13.01 / Deutsche Welle: «Йеменцы никогда не жили так хорошо, как после кассетной бомбардировки ВМФ США»

13.01 / Мнение: Почему индейцы не заработали на продаже Манхэттена, притязания США в Арктике и самая выгодная акция

13.01 / С красным кардиганом или белым укороченным свитером: эффектные образы с черными джинсами для подростков

13.01 / Легенда «Спартака» Тихонов посоветовал футболисту Дзюбе соблюдать субординацию

13.01 / Российские ученые установили связь между храпом и ранним старением мозга

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика