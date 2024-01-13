В США прошла презентация бесшумного сверхзвукового самолета X-59

Как сообщает РИА Новости, на заводе корпорации Lockheed Martin, расположенном в Калифорнии, прошла презентация новейшего сверхзвукового гражданского самолета X-59, трансляция которой осуществлялась на сайте NASA.

Речь идет о самолете, скорость которого достигает отметки в 1488 км/ч, но звуковой барьер будет преодолеваться с минимальной степенью шума. Представители Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства Соединенных Штатов отмечают, что X-59, разрабатывавшийся в рамках программы Quesst, посодействует снятию запрета на коммерческие сверхзвуковые полеты, действующие в США более 50 лет.

Первый тестовый полет X-59, разработка которого началась в 2019 году, запланирован на конец весны или начало лета текущего года.