Мнение: Почему индейцы не заработали на продаже Манхэттена, притязания США в Арктике и самая выгодная акция

1. В Школе Капитализма я рассказываю про некоторые тонкости магии сложного процента, и о трёх причинах, которые не позволили продавшим Манхэттен индейцам сделать своих потомков богатыми людьми. Цитирую из середины поста (ссылка):



…условие второе — индейцам надо было найти волшебное место, в котором инвестору дадут 8% годовых (то есть 7% очищенных от инфляции годовых, так как долларовая инфляция на обсуждаемом периоде составляла примерно 0,76%). Если мы говорим про достаточно надёжные пассивные инвестиции, индейцам следовало надеяться скорее на 3-4% годовых, никак не про 7-8%.



Несомненно, сам Питер Линч, живи он тогда, без труда сделал бы и 8%, и 28%, и даже больше. К примеру, популярным способом разбогатеть в ту эпоху была так называемая «треугольная торговля».



А. Предприимчивый авантюрист снаряжал где-нибудь в Бристоле судно, грузил его безделушками, ружьями и прочими интересными для африканцев товарами. Первым пунктом его назначения был Невольничий берег, то есть примерно нынешние Нигерия и Бенин.



Б. В Африке авантюрист обменивал у местных вождей свистелки и сопелки на чернокожих пленников, после чего отправлялся с грузом рабов к берегам Америки. Это торговое плечо — с рабами в трюме — было аморальным, но зато самым выгодным из всех трёх.



В. В Америке авантюрист продавал рабов на аукционе, закупался хлопком, сахаром или табаком и отплывал обратно в Европу.



Полное прохождение треугольника занимало меньше года, а итоговая рентабельность маршрута составляла 20-50% за цикл. Начав в молодости с одним кораблём, осторожный и удачливый капитан выходил через 20 лет на пенсию очень богатым человеком и становился, может быть, лордом-мэром Ливерпуля.



Для индейцев, однако, этот вид инвестиций навряд ли был доступен — так как они ничего не знали о мореплавании, не разбирались в торговле, и так как корабль нужного размера стоил около 25 тысяч долларов, а у них было в 1000 раз меньше.



Таким образом, даже если бы путешественник во времени показал индейцам на смартфоне фотографии современного Манхэттена, воодушевив их тем самым на долгосрочные инвестиции, они бы не смогли приткнуть свой мешок стекляшек под 8% годовых. Кстати, цифра в 8% является чем-то вроде Святого Грааля для западного инвестора — считается, что это идеальный максимум, который в долларовом мире теоретически возможно получить в виде безрисковых пассивных инвестиций. На практике при этом консервативные инвесторы зачастую охотно соглашаются и на 4-5% годовых, так как более высокая доходность связана обычно или с существенными рисками, или с необходимостью управлять своим капиталом лично. Одно дело — купить ценные бумаги и стричь купоны, вытянув ноги в сторону камина. Совсем другое дело — лично подставлять щёку муссону на капитанском мостике скрипучего корабля…

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2. Карта заявленного расширения территории США в Арктике и на континентальном шельфе, о котором мы с вами недавно говорили (ссылка), выглядит вот так (ссылка):



Расширенный континентальный шельф занимает около 1 млн км2 и преимущественно располагается в Арктике и Беринговом море, пишет Bloomberg. Этот район приобретает «все большее стратегическое значение», на него также претендуют Россия и Канада.

Новые подводные территории, о праве на которые заявили американцы, закрашены фиолетовым. Как видно, они находятся в основном вокруг Аляски. Так что покупка Аляски, весьма дёшево обошедшаяся американцам в XIX веке, продолжает приносить им дивиденды. С нашей стороны, впрочем, жалеть о продаже было бы глупо — если уж Ленин предлагал американцам даже Камчатку, Аляска уж точно отвалилась бы при большевиках.

Также коммунистам американцы должны сказать спасибо за хорошую претензию на спорные акватории в центре Берингова моря – тут помог Америке последний генсек, Михаил Горбачёв. Цитируб из статьи о Соглашении между СССР и США о линии разграничения морских пространств, заключённом в 1990:

По условиям соглашения в Беринговом море к США отошли:

– часть исключительной экономической зоны СССР площадью 23,7 тысячи км²; фактически переданная Советским Союзом Соединённым Штатам в 1977 году;

– часть исключительной экономической зоны СССР площадью 7,7 тысячи км²;

– участок континентального шельфа площадью 46,3 тысячи км² в открытой центральной части Берингова моря, находящийся за пределами 200 морских миль от исходных линий.

При этом участок континентального шельфа, отошедший в этой части Берингова моря к Российской Федерации, составил всего 4,6 тысячи км², что на 74 000 км² шельфа меньше, чем полагается при традиционном в таких случаях разграничении по срединной линии.

К счастью для нас, российский парламент этот договор так и не ратифицировал, так что Россия имеет сейчас полные правовые основания настаивать на более справедливых морских границах.

3. В России народ получил возможность нормально инвестировать только после кризиса 1998 года. В СССР любые инвестиции были простому народу прямо запрещены — ценные бумаги, валюта, золото, недвижимость, бизнес и тому подобные активы или объявлялись вне закона, или строго ограничивались личным потреблением. Когда некоторые жалуются, что на сберкнижке у их родственников была накоплена сумма, «которой хватало на покупку квартиры», это лукавство. Такая сумма только потому и была накоплена, что реальную квартиру на неё купить было нельзя. Советские рубли были по сути своей талонами, которые не конвертировались напрямую в реальные ценности — вот народ и копил эти талоны, не имея возможности прикупить акций родного завода или хотя золотых монет. Кстати, забавный факт: в 1975 в СССР снова начали чеканить золотые монеты, копию знаменитого ленинского «Сеятеля» 1923 года. Однако купить эти золотые монеты обычный советский гражданин не мог — их продавали только за валюту, а покупать валюту простолюдинам под угрозой тюремного срока было тогда запрещено.

В общем, в СССР любые инвестиции были народу недоступны. Некоторые полузаконные лазейки для хитрых оставались, но «простой рабочий Иван город Калинин» воспользоваться ими не мог, так как даже про них не знал. После распада СССР несколько лет в стране царил хаос, связанный со сменой экономической формации. В период хаоса можно было ловить рыбу в мутной воде, но не инвестировать, так как любые вложения были тогда рискованной авантюрой, при этом в случае серьёзной неудачи инвестор мог потерять не только свои накопления, но и свою квартиру, и даже свою жизнь.

Примерно к 1998 эта лихая эпоха начала сходить на нет. Кризис 1998 стал переломной точкой, после которой у нас действительно наступил настоящий капитализм, то есть государственный строй, в котором частная собственность была легальна и более-менее защищена. Дальше России очень повезло: в 2000 президентом стал Владимир Путин, который сумел равноудалить проамериканских олигархов и отвернуть нашу страну от пропасти, в которую её толкали США.

Если мы посмотрим на по-настоящему рыночный период, то есть на последние 23 года, мы обнаружим, что неплохим вложением на этом периоде были, например, акции Сбербанка (ссылка):

«РБК Инвестиции» составили рейтинг из десяти бумаг российских компаний, которые показали самый большой рост с 29 декабря 2000 года по 26 декабря 2023 года. Первые два места в топе заняли привилегированные и обыкновенные акции Сбербанка соответственно.

Префы банка за 23 года подорожали более чем в 660 раз — если в конце 2000 года привилегированные акции Сбербанка стоили 0,41 рубля, то в 2023 году их цена достигла 271 рубля. Обыкновенные бумаги подорожали в 387 раз, с 0,70 до 271,9 рубля.

В минувшем году акции Сбера были самой популярной голубой фишкой российского рынка. По данным Мосбиржи, в ноябре обыкновенные и привилегированные акции банка в общей сложности занимали 37,4 процента «народного портфеля» (30,1 и 7,3 процента соответственно). Для сравнения, на втором месте в этом списке были акции «Газпрома» с заметно меньшей долей — 15,5 процента. Акции Сбера в 2023 году выросли в цене почти в 2 раза. Подъему котировок способствовали внушительные финансовые показатели Сбера (за 11 месяцев банк заработал 1,38 триллиона рублей чистой прибыли), выплата рекордных дивидендов (565 миллиардов рублей) и ожидания еще более щедрых выплат по итогам 2023 года, а также общее восстановление российской экономики и улучшение настроений на рынке.

Журналисты, разумеется, считают неправильно, но это и неважно. Суть передана верно: вот уже больше двадцати лет «простой рабочий Иван город Тверь» может купить себе акции, золотые монеты, квадратные монеты или что угодно ещё, чтобы или сохранить свои деньги, или получить хороший доход на капитал. Это огромное достижение российского капитализма.

Дежурно замечу, что абзац выше не содержит инвестиционных рекомендаций — покупайте или продавайте любые ценные бумаги на свой страх и риск. При этом, пожалуйста, помните, что покупать акцию только потому, что вы прочли название фирмы в интернете, плохая практика.