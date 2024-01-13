Легенда «Спартака» Тихонов посоветовал футболисту Дзюбе соблюдать субординацию

Легендарный игрок московского “Спартака” Андрей Тихонов отреагировал на замечания нападающего столичного “Локомотива” Артема Дзюбы. Об этом пишет Sport24.

Бывший спортсмен дал совет Дзюбе соблюдать субординацию, и подчеркнул, что он никогда не критиковал его. “Какая разница, кто по его мнению начинает заигрывать. Чемпионат мира нам не выиграть, а со “Спартаком” выиграть чемпионство — досягаемо”, – заявил Тихонов.

8 января Дзюба высказал претензии к Тихонову, указав, что тот слишком часто поддакивает болельщикам “Спартака”, выражая свою любовь к клубу.

Тихонов стал восьмикратным чемпионом РФ в составе “Спартака”, проведя 265 матчей и забив 90 мячей. Сам Дзюба также является воспитанником “Спартака” и играл за команду с 2006 по 2015 год.