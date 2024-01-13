 

Легенда «Спартака» Тихонов посоветовал футболисту Дзюбе соблюдать субординацию

13.01.2024, 14:23, Разное
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Легендарный игрок московского “Спартака” Андрей Тихонов отреагировал на замечания нападающего столичного “Локомотива” Артема Дзюбы. Об этом пишет Sport24.

Бывший спортсмен дал совет Дзюбе соблюдать субординацию, и подчеркнул, что он никогда не критиковал его. “Какая разница, кто по его мнению начинает заигрывать. Чемпионат мира нам не выиграть, а со “Спартаком” выиграть чемпионство — досягаемо”, – заявил Тихонов.

8 января Дзюба высказал претензии к Тихонову, указав, что тот слишком часто поддакивает болельщикам “Спартака”, выражая свою любовь к клубу.

Тихонов стал восьмикратным чемпионом РФ в составе “Спартака”, проведя 265 матчей и забив 90 мячей. Сам Дзюба также является воспитанником “Спартака” и играл за команду с 2006 по 2015 год.


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