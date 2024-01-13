Российские ученые установили связь между храпом и ранним старением мозга

Как показали результаты исследования, проведенного иркутскими учеными, представляющими лабораторию сомнологии и нейрофизиологии ФГБНУ «Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека», храп вносит коррективы в работу мозга, четко указывающие на раннее старение.

Было установлено, что фрагментация сна и частые падения уровня кислорода, что характерно для синдрома обструктивного апноэ сна, приводят к нарушению плотности, количества и частоты особых ритмов головного мозга в фазе медленного сна. Эти «сонные веретена» обеспечивают засыпание и поддерживают сон, подавляя сенсорную информацию и принимая активное участие в процессе формирования памяти и общего интеллекта, в то время как выявленные нарушения приводят к преждевременному старению мозга и ухудшению когнитивных способностей.

Стоит отметить, что за последние 20 лет степень распространенности СОАС увеличилась на 30%.