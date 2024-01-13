 

Возвращающиеся из Таиланда россияне должны будут исповедаться

13.01.2024, 13:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Россиян, желающих отдохнуть в 2024 году в Таиланде, ожидает новое правило – после посадки на обратный рейс, но до пересечения государственной границы РФ, они будут обязаны исповедаться через онлайн-сервис или подготовить письменную исповедь на специальном бланке.

Документ изучат специализированные органы и при наличии дополнительных вопросов турист может быть вызван на допрос или сразу перенаправлен на административное покаяние в скит или монастырь по месту жительства. Вторую санкцию разрешат оспорить в суде, но только после её полного отбытия.

Рассматривается также возможность ввести в авиакомпаниях должность борт-исповедника. При этом обряды на борту не включат в стоимость перелётов – их придётся оплатить на месте в соответствии с действующими тарифами.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.01 / С красным кардиганом или белым укороченным свитером: эффектные образы с черными джинсами для подростков

13.01 / Легенда «Спартака» Тихонов посоветовал футболисту Дзюбе соблюдать субординацию

13.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Последствия ударов по Йемену

13.01 / Российские ученые установили связь между храпом и ранним старением мозга

13.01 / JBA: нейросеть поставила точные диагнозы людям, зависимым от видеоигр

13.01 / Нужен только стойкий лак для волос: простой трюк, который поможет не испачкать белую одежду косметикой

13.01 / Правительство не поддержало законопроект о ресторанном сборе в пользу участников СВО

13.01 / В США консерваторы запустили детские курсы по традиционному буллингу

13.01 / OpenAI снимает запрет на применение ChatGPT для военных целей

13.01 / Tesla урезала звуковую систему в своем самом популярном электромобиле Model Y

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика