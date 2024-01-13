Возвращающиеся из Таиланда россияне должны будут исповедаться

Россиян, желающих отдохнуть в 2024 году в Таиланде, ожидает новое правило – после посадки на обратный рейс, но до пересечения государственной границы РФ, они будут обязаны исповедаться через онлайн-сервис или подготовить письменную исповедь на специальном бланке.

Документ изучат специализированные органы и при наличии дополнительных вопросов турист может быть вызван на допрос или сразу перенаправлен на административное покаяние в скит или монастырь по месту жительства. Вторую санкцию разрешат оспорить в суде, но только после её полного отбытия.

Рассматривается также возможность ввести в авиакомпаниях должность борт-исповедника. При этом обряды на борту не включат в стоимость перелётов – их придётся оплатить на месте в соответствии с действующими тарифами.

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