Redacted – Польша — «добровольный исполнитель любых идиотских идей США»

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Если кто и станет центром расширения войны против России, то это будет Польша — страна, которая является «добровольным исполнителем любых идиотских идей, исходящих от Госдепартамента США и неоконов». Такое мнение высказал польский журналист Майк Крупа в интервью Redacted. Варшава готова выполнять любые указы Вашингтона и слепо верит всем «фантазиям» неоконов. По словам журналиста, подобное поведение «унизительно для суверенной страны».

Итак, операции под чужим флагом. Джек абсолютно прав. Мы видели такое в прошлом году, когда была запущена ракета и украинцы сразу же начали говорить: «Смотрите, Путин только что запустил ракету в Польшу!» А теперь мы знаем, что это был не Путин, и ни он, ни РФ не имеют к этому никакого отношения — это были украинцы. Так неужели Польша станет центром подобных операций для расширения этой войны против России?

МАЙК КРУПА, польский журналист: Я думаю, многие бы этого хотели. Многие бы хотели, чтобы Польша была сильнее вовлечена в эту войну. Но до сегодняшнего дня, с тех пор как новое правительство было приведено к присяге, мы слышали только риторические размышления, исходящие от нового министра иностранных дел Радослава Сикорского — мужа Энн Аппельбаум, кстати говоря. Это он недавно сказал, что США, Запад должны предоставить Украине больше ракет ATACMS, больше ракет дальнего радиуса действия. Но я не думаю, что это произойдёт. Мне кажется, единственное, что сейчас делает правительство, — это, по сути, просто болтает.

Кстати, вчера или позавчера министр юстиции Адам Боднар, который сам имеет украинские корни, встретился с послом США в Польше Марком Бжезинским, сыном Збигнева Бжезинского, и на своей странице в Twitter написал следующее: «Я рад, что посол Марк Бжезинский положительно оценивает деятельность министерства, ведущую к восстановлению верховенства права в Польше». Другими словами: я рад, что посол иностранного государства положительно нас оценивает. Я имею в виду, это ведь довольно унизительно со стороны так называемой суверенной страны. По крайней мере, я нахожу это унизительным, как и многие люди. Он бы ещё пошёл отчитываться перед посольством, мол, мы вернулись, либералы снова у власти, и вам не о чем беспокоиться.

Поэтому я думаю, что в этом смысле Никки Хейли, вероятно, считает — и она в какой-то степени права, — что Польша по-прежнему является добровольным исполнителем любых идиотских идей, исходящих от Госдепартамента США и неоконовских аналитических центров в отношении РФ и Вашингтона, и что мы так и останемся в этой роли. Я склонен думать, что теперь в этом отношении мы будем менее радикальны, чем во времена правления партии «Право и справедливость». Однако я не исключаю опасных тенденций, которые могут каким-то образом проявиться в Польше на основании указаний из Вашингтона или их намёков.

Вы, наверное, видели, что на этой неделе в The Wall Street Journal появилась статья о том, что Польша, очевидно, препятствует расследованию по поводу того, кто взорвал «Северный поток — 2». Забавно, что The Wall Street Journal, который, я уверен, получает информацию от людей в ЦРУ, хочет сказать, что Польша препятствует правосудию, не позволяя следователям тщательнее изучить то судно, на котором, очевидно, находилась команда, взорвавшая «Северный поток — 2». Я думаю, что это отвлекающий манёвр, потому что доказательства того, что это США взорвали «Северный поток — 2», которые привёл Сеймур Хёрш, просто ошеломляющие.

И давайте не будем забывать о знаменитом прошлогоднем твите Радослава Сикорского: «Спасибо, США». Он так и не объяснил, зачем он это написал. Я думаю, он просто был правдив — когда вы находитесь в состоянии эмоционального возбуждения, вы склонны говорить правду, даже если позже вы откажетесь от своих слов. По-моему, впоследствии этот твит был удалён. Думаю, Аппельбаум сказала ему: «Эй, Радик, полегче! Не надо так сразу раскрывать все карты».

Болтовня Никки Хейли о том, что РФ собирается напасть на Польшу, — это фантазии. У РФ нет причин нападать на Польшу. Знаете, с таким же успехом на нас может напасть и Монголия. Это абсолютно бессмысленно. Я думаю, что это просто нагнетание напряжённости неоконами, мол, будьте начеку. Им надо, чтобы польские ястребы сказали: «О, смотрите, кто-то в Америке заботится о наших интересах! Они хотят дать нам больше оружия, они хотят продать нам больше пушек. Значит, они видят опасность, которую должны видеть и мы». Это чистая пропаганда, в которой нет ни правды, ни смысла.

Дата выхода в эфир 12 января 2023 года.