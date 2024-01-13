JBA: нейросеть поставила точные диагнозы людям, зависимым от видеоигр
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Как сообщает издание Journal of Behavioral Addictions, группа австралийских ученых, представляющих Мельбурнский королевский технологический университет, разработала модель искусственного интеллекта, способную определить степень риска развития игровой зависимости у человека.
В эксперименте были задействованы 565 человек в возрасте от 12 до 68 лет, состояние проверяли в течение полугода дважды. Кроме того, что испытуемые прошли диагностическую оценку игрового расстройства, искусственный интеллект оценил связь участников исследования с их внутриигровым аватаром.
Ученые отмечают, что после того, как ИИ прошел соответствующее обучение, он смог с высокой степенью точности определить испытуемых, подверженных риску игрового расстройства, оценив их баллы по шкале связи пользователей с аватаром, возраст и продолжительность игры
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