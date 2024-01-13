 

JBA: нейросеть поставила точные диагнозы людям, зависимым от видеоигр

13.01.2024, 12:35, Разное
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Как сообщает издание Journal of Behavioral Addictions, группа австралийских ученых, представляющих Мельбурнский королевский технологический университет, разработала модель искусственного интеллекта, способную определить степень риска развития игровой зависимости у человека.

В эксперименте были задействованы 565 человек в возрасте от 12 до 68 лет, состояние проверяли в течение полугода дважды. Кроме того, что испытуемые прошли диагностическую оценку игрового расстройства, искусственный интеллект оценил связь участников исследования с их внутриигровым аватаром.

Ученые отмечают, что после того, как ИИ прошел соответствующее обучение, он смог с высокой степенью точности определить испытуемых, подверженных риску игрового расстройства, оценив их баллы по шкале связи пользователей с аватаром, возраст и продолжительность игры


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