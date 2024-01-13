JBA: нейросеть поставила точные диагнозы людям, зависимым от видеоигр

Как сообщает издание Journal of Behavioral Addictions, группа австралийских ученых, представляющих Мельбурнский королевский технологический университет, разработала модель искусственного интеллекта, способную определить степень риска развития игровой зависимости у человека.

В эксперименте были задействованы 565 человек в возрасте от 12 до 68 лет, состояние проверяли в течение полугода дважды. Кроме того, что испытуемые прошли диагностическую оценку игрового расстройства, искусственный интеллект оценил связь участников исследования с их внутриигровым аватаром.

Ученые отмечают, что после того, как ИИ прошел соответствующее обучение, он смог с высокой степенью точности определить испытуемых, подверженных риску игрового расстройства, оценив их баллы по шкале связи пользователей с аватаром, возраст и продолжительность игры