 

Правительство не поддержало законопроект о ресторанном сборе в пользу участников СВО

13.01.2024, 12:00, Разное
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Правительство предложило пересмотреть законопроект о введении “ресторанного сбора” в размере 1% от суммы счета в пользу участников специальной военной операции на Украине. Эта инициатива вызывает противоречия с Налоговым кодексом.

По мнению авторов проекта, необходимо ввести новый сбор без изменения Налогового кодекса. Однако это не соответствует требованиям кодекса, который устанавливает все налоги и сборы исключительно через него. Также неясно, кто будет это контролировать и как будут распределяться средства.

Депутаты Михаил Матвеев и Вячеслав Мархаев (КПРФ) внесли законопроект в Госдуму в сентябре 2023 года, согласно ему, предлагая ввести новый сбор с мая 2024 года в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Красноярском крае.

Комиссия по вопросам правопорядка и законности Законодательного собрания Санкт-Петербурга уже в октябре отклонила предложенный законопроект. Председатель Константин Чебыкин (“Единая Россия”) назвал поддержку военных “делом личным” и считает введение отдельного сбора избыточной мерой.


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