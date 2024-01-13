 

В США консерваторы запустили детские курсы по традиционному буллингу

13.01.2024, 11:33, Разное
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Американские консерваторы из 12 штатов запустили детскую образовательную инициативу – они хотят научить школьников классическому буллингу, который был популярен во времена молодости основателей проекта.

Нынешнее школьное хулиганство, считают сторонники традиционных ценностей, стало «беззубым и фактически безобидным» и больше не выполняет свою функцию.

Проект, подготовленный с участием видных деятелей консервативного крыла Республиканской партии, предусматривает целый ряд направлений: сексуальный харрасмент с попутным утверждением естественных гендерных ролей, преследование нердов (заучек), базовое хулиганство, традиционный скрытый гомосексуализм в спортивных командах и скаутских отрядах.

В отдельных штатах также подготовлены специальные курсы «Другие расы – это смешно», «Кошмар, который не заканчивается дома: азы интернет-буллинга» и «Перестарались. Избегаем уголовных обвинений».

– Мой сын вырос классическим ботаником, но я ни разу не видел, чтобы ему сломали очки и надавали пинков, – рассказывает один из основателей проекта Дональд Смит. – Пришлось делать это самому. Школы больше не работают так, как работали в наше время, и это очень большое упущение для Америки.

– В школе я надирал задницы четырёхглазым и китайцам, а после школы мы с ребятами надрали задницу иракцам в Персидском заливе, – вспоминает другой активист Джеральд Уилсон. – И знаете, что? Это были лучшие годы. Все должны пройти через это, чтобы понять, о чём я говорю.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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