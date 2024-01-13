OpenAI снимает запрет на применение ChatGPT для военных целей

Американская компания OpenAI обновила политику использования своего чат-бота ChatGPT, который основан на искусственном интеллекте, и убрала прямой запрет на его использование в военных целях. Эту информацию опубликовало издание The Intercept.

До 10 января в правилах использования продуктов OpenAI было явно указано, что нельзя применять этот ИИ для “деятельности, связанной с высоким риском физического вреда”, включая “разработку оружия” и “военные действия”. Также нормы запрещали использование ChatGPT каким-либо военизированным государственным органам, включая министерство обороны.

В новой версии правил сохраняется запрет на использование нейросетей OpenAI с целью нанести вред себе или другим, а также на создание и использование оружия. Однако пункт о запрете использования ChatGPT в армии и военном деле был удален.

Представители OpenAI объяснили этот шаг необходимостью упростить свод правил и принципов. Компания подчеркнула, что требование “не причинять вред себе и другим” остается в силе, но был уточнен запрет на разработку и использование оружия с помощью чат-бота.

Они также подчеркнули, что любое использование их технологий, включая военное, для “разработки или использования оружия, нанесения вреда другим людям или уничтожения собственности” или участия в несанкционированной деятельности, нарушающей безопасность какой-либо службы или системы, запрещено.

Эксперты, опрошенные изданием, считают, что OpenAI скоро появится в Пентагоне и разведывательном сообществе США. Профессор Ланкастерского университета и член Международного комитета по контролю над роботизированным вооружением Люси Сучман отметила, что новая политика избегает ассоциаций с военными контрактами и боевыми операциями, уделяя особое внимание оружию.

Даже если ChatGPT не будет использоваться непосредственно в боевых операциях, его работа может помочь армии в решении задач, связанных с военными действиями и применением насилия, отмечают специалисты.