 

Tesla урезала звуковую систему в своем самом популярном электромобиле Model Y

13.01.2024, 10:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Tesla, чтобы удержать свою конкурентоспособность, решила существенно урезать звуковую систему в заднеприводной версии своего популярного автомобиля Model Y. Теперь в этой комплектации установлены всего 7 динамиков и 1 усилитель, вместо прежних 13 динамиков, 1 сабвуфера и 2 усилителей.

Это решение, вероятно, связано с желанием Tesla снизить цены на свои автомобили и уменьшить себестоимость производства, чтобы остаться конкурентоспособной на рынке электромобилей, где увеличивается конкуренция со стороны других производителей. Однако такой шаг может вызвать недовольство среди клиентов, ожидавших более высококачественную звуковую систему, особенно в самой популярной комплектации Model Y.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.01 / В США консерваторы запустили детские курсы по традиционному буллингу

13.01 / OpenAI снимает запрет на применение ChatGPT для военных целей

13.01 / JBA: нейросеть поставила точные диагнозы геймерам с игровым расстройством

13.01 / Дмитрий Медведев пообещал в 2024 году сделать Балтийское море «внутренним озером России»

13.01 / GBO: галактика J0613+52 может оказаться самой тусклой из известных науке

13.01 / Мнение: О национальном позоре… Украинцев под аплодисменты поводили за нос?

13.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Страж спайса

13.01 / В Китае создали ядерную батарею для смартфона

13.01 / Психиатр рассказала об опасности новых вспышек на Солнце для людей

13.01 / Мнение: Армия как мышца

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика