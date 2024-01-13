Tesla урезала звуковую систему в своем самом популярном электромобиле Model Y

Tesla, чтобы удержать свою конкурентоспособность, решила существенно урезать звуковую систему в заднеприводной версии своего популярного автомобиля Model Y. Теперь в этой комплектации установлены всего 7 динамиков и 1 усилитель, вместо прежних 13 динамиков, 1 сабвуфера и 2 усилителей.

Это решение, вероятно, связано с желанием Tesla снизить цены на свои автомобили и уменьшить себестоимость производства, чтобы остаться конкурентоспособной на рынке электромобилей, где увеличивается конкуренция со стороны других производителей. Однако такой шаг может вызвать недовольство среди клиентов, ожидавших более высококачественную звуковую систему, особенно в самой популярной комплектации Model Y.