Аквариумные рыбки помогают учёным найти лекарство от рака

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Шведские учёные уверены, что аквариумные рыбки данио-рерио могут стать ключом к разгадке секретов человеческих болезней. Как передаёт NTD, на этих рыбах в Каролинском институте в Стокгольме тестируют лекарства от рака. У данио-рерио есть несколько преимуществ перед другими позвоночными. Эмбрион этой рыбки очень быстро развивается: от стадии яйца до личинки проходит всего три дня.

Могут ли аквариумные рыбки данио-рерио стать ключом к разгадке секретов человеческих болезней? Шведские учёные уверены, что могут.

В Каролинском институте в Стокгольме содержат 20 тысяч данио-рерио. Их разводят здесь уже 20 лет. Эти рыбки считаются модельными организмами. Это означает, что по ним накоплено много научных данных.

ЛАРС БРОЙТИГАМ, сотрудник Каролинского института: Рыбок данио-рерио можно использовать для разных исследований, начиная с рака. Можно им пересадить раковые клетки и протестировать новые лекарства. Можно изучать редкие заболевания, причина возникновения которых пока неизвестна.

У данио-рерио есть несколько преимуществ перед другими позвоночными. Эмбрион этой рыбки развивается быстро: от стадии яйца до личинки проходит всего три дня.

ЛАРС БРОЙТИГАМ: Короткий жизненный цикл позволяет проводить эксперименты за очень короткое время, поскольку организм развивается очень быстро. Это даёт возможность изучать развитие органов, развитие мозга или различные виды раковых заболеваний за короткое время.

Хотя между рыбами и людьми мало общего, но многие системы организмов взаимодействуют с низкомолекулярными соединениями аналогичным образом.

Сейчас шведские учёные тестируют на рыбках лекарства от рака.

ЛАРС БРОЙТИГАМ: Мы пересаживаем раковые клетки эмбрионам рыбок данио, а затем тестируем новые лекарства, которые, как мы надеемся, будут использовать в больницах. Мы также проверяем, эффективнее ли эти новые препараты, чем уже существующие.

Эмбрионы рыбок данио-рерио крупные, выносливые и прозрачные. Они развиваются вне матери, поэтому учёным легче их исследовать. Кроме того, содержать и разводить рыб дешевле, чем лабораторных мышей.

Дата выхода в эфир 11 января 2024 года.