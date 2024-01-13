 

JBA: нейросеть поставила точные диагнозы геймерам с игровым расстройством

13.01.2024, 9:40, Разное
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Австралийские исследователи из Мельбурнского королевского технологического университета создали модель искусственного интеллекта, которая может точно определить риск развития зависимости от видеоигр у человека. Для этого алгоритм использует информацию о взаимодействии игроков с их виртуальными аватарами, их возрасте и времени, проведенном за игрой. Отчет об этом исследовании опубликован в научном журнале Journal of Behavioral Addictions.

Игровое расстройство – это признанное Всемирной организацией здравоохранения психическое заболевание, которое проявляется в форме увлеченности видеоиграми, нарушениями самоконтроля и тягой к играм, несмотря на негативные последствия для других аспектов жизни.

В исследовании приняли участие 565 геймеров в возрасте от 12 до 68 лет, половина из которых были мужчинами. Они рассказали о своем опыте в играх, который в среднем составил 5,6 лет, а также пользовании социальными сетями, на которые в среднем пришлось семь лет. Среди них 55% работали на полную ставку, 36% имели степень бакалавра, и 30% были одиноки.

Авторы исследования провели два тестирования участников с интервалом в шесть месяцев, оценивая игровое расстройство и связь участников с их внутриигровыми аватарами. Далее их распределили по степени идентификации с аватаром, уровню погружения и желанию быть как персонаж в игре.

В начале исследования менее 20% участников были идентифицированы как подверженные риску игрового расстройства. Затем исследователи разделили данные на две части: 80% для обучения искусственного интеллекта и 20% для проверки его способности точно предсказывать риск игрового расстройства.

После обучения модель искусственного интеллекта успешно идентифицировала участников с риском игрового расстройства на основе их связи с аватаром, возраста и времени, проведенного в игре.


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