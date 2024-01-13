 

Дмитрий Медведев пообещал в 2024 году сделать Балтийское море «внутренним озером России»

13.01.2024, 9:33, Разное
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Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев анонсировал грядущий коллапс ведущих европейских стран и глобальное изменение международных границ.

По его словам, до конца 2024 года Швеция, Финляндия, Германия, Польша, Дания и другие прибалтийские государства прекратят своё существование, после чего Балтийское море станет «внутренним озером России».

– Вокзальным полудуркам из Риги, Хельсинки и других бандеровских подпевал я скажу только одно – готовьтесь, скоро ваши страны исчезнут с мировой карты, а ряд регионов добровольно войдут в состав нашей Великой страны, – объявил Медведев.

Также экс-президент России сообщил о скором начале гражданской войны в США, по итогам которой бывший гегемон распадётся на десятки независимых государств, которые станут колониями «подлинно успешных стран – России, Китая и КНДР».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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