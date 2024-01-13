 

GBO: галактика J0613+52 может оказаться самой тусклой из известных науке

13.01.2024, 8:30, Разное
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Астрономы из американской обсерватории Грин-Бэнк в штате Западная Вирджиния случайно обнаружили галактику J0613+52, которая оказалась одной из самых тусклых в истории научных исследований. Она наполнена нетронутым первичным газом, и, скорее всего, в ней отсутствуют видимые звезды. Подробности этого открытия опубликованы на официальном сайте научного учреждения.

Уникальную галактику нашли из-за ошибки при вводе координат, которая произошла при изучении другой галактики с низкой яркостью.

Ученые выяснили, что J0613+52 находится примерно в 270 миллионах световых лет от Земли и может быть самой тусклой галактикой, когда-либо обнаруженной. Она также является одной из самых близких галактик, состоящих из первичного газа.

Анализ показал, что J0613+52 в основном состоит из водорода и гелия, первичных элементов, не содержащих следов более тяжелых веществ, которые обычно образуются в звездах. Поэтому тут солнца не могут сформироваться, так как газ слишком сильно рассеян в пространстве.

Ученые полагают, что этот первичный газ мог сохраниться в неизменном состоянии с момента возникновения Вселенной в результате Большого взрыва. Следует отметить, что обнаружение других подобных тусклых галактик является крайне сложной задачей, так как большинство существующих методов наблюдения не способны их зафиксировать.


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