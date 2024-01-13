Экс-разведчик США – Украина уничтожает сама себя, растрачивая силы на непробиваемую оборону России

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Термин «агрессивная война на истощение» как нельзя лучше описывает тактику России, заявил экс-разведчик ВС США Тони Шаффер в интервью Judging Freedom. «Русские агрессивно подначивают украинцев впустую растрачивать свои военные силы против их хвалёной четырёхуровневой обороны по всей линии боевых действий», в результате чего Украина подрывает все собственные усилия, буквально уничтожая саму себя.

Вернёмся к Украине, чтобы уже окончательно закрыть эту тему. У Джо Байдена по-прежнему нет плана отступления. Он может заявить о тупиковой ситуации, а потом сказать, что его внимание сосредоточено на Израиле. Но нет никакого законного и нравственно правильного плана по отступлению, который мог бы оправдать бегство десяти миллионов человек с Украины, полмиллиона молодых людей, погибших или ставших инвалидами, сто миллиардов американских долларов, потраченных впустую, и мы не знаем, был ли при всём при этом убит хоть один американец. Список можно продолжать бесконечно. Зачем это всё? Чтобы Байден мог переизбраться в качестве президента военного времени?

ТОНИ ШАФФЕР, экс-разведчик ВС США: Я думаю, именно в этом и заключалась цель, и, полагаю, она провалилась. Как и всё, что они делают. Они всегда пытаются что-то сделать, а получается обратное.

В данном случае The Duran утверждают, что в основном действия русских вдоль всей линии соприкосновения сводятся к «агрессивной войне на истощение». Так описывают ситуацию ребята из The Duran, и я думаю, что это вполне точное описание.

По сути, русские агрессивно подначивают украинцев впустую растрачивать свои военные силы против их хвалёной четырёхуровневой обороны по всей линии боевых действий. Так что русские просто сидят и говорят: «Да, давайте, давайте! Развлекайтесь!» Вот почему мы имеем эти 500 тысяч с лишним жертв. Не все из них убиты — это либо убитые, либо тяжело раненые. И теперь Украина требует ещё 500 тысяч человек, которых у них нет.

Так что на данный момент инициатива принадлежит России. РФ владеет преимуществом. Вопрос в том, захотят ли Путин и русские воспользоваться этим? Захотят ли они что-то сделать? И я бы сказал, что да, возможно — но не сейчас. Думаю, они просто позволят событиям идти своим чередом, потому что они побеждают. Нет причин для перемен. Мы с вами говорили об этом в политическом плане: если ваш противник совершает ошибки — ничего не говорите и не мешайте ему подрывать собственные усилия. Именно это и происходит в данном случае.

Дата выхода в эфир 12 января 2024 года.