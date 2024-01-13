Мнение: О национальном позоре… Украинцев под аплодисменты поводили за нос?

Британский премьер Риши Сунак с триумфом выступил в украинской Раде. С трибуны ему, вероятно, интересно было смотреть, как белые хадимы, захлёбываясь от восторга, стоя, бурными продолжительными аплодисментами встречают темнокожего сахиба. И как «Юнион Джек» повсюду затмевает жовто-блакитний прапор. Может ли иллюстрация того, чьей колонией по-настоящему является Украина, быть более наглядной?

Тэг #сарказм

Ну а теперь о причинах столь бурной овации.

Тут всё серьёзно.

Риши Сунак привёз украинским властям поистине королевский подарок. Рамочное Соглашение о безопасности между двумя странами. И в дополнение к нему — пакет военной помощи в размере 2,5 млрд фунтов стерлингов в следующем финансовом году, который начинается в апреле.

Многие уже высмеяли этот документ словами «ничего нового». Зря. Британцы ничего просто так не делают. И сейчас они — снова в критический для Украины момент — делают всё, чтобы не дать затухнуть конфликту с Россией. Всё, кроме прямого вмешательства своих военных.

Британо-украинское Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности рассчитано на 10 лет с возможностью его продления и содержит широкий перечень сфер, где Королевство будет поддерживать Киев:

— Оборона и военное сотрудничество

— Безопасность на море

— Сотрудничество в сфере оборонной промышленности

— Защита критической инфраструктуры

— Сотрудничество в сфере кибербезопасности

— Информационная безопасность и борьба с пропагандой

— Финансовая поддержка Украины, ее восстановление и реконструкция

— Сотрудничество в сфере гуманитарной помощи и гражданской обороны

— Проведение реформ, необходимых для кооперации Украины с Евросоюзом и НАТО

Соглашение также отдельно предусматривает помощь Украине для отражения «иностранной вооруженной агрессии». В этом случае, как гласит текст документа, Великобритания обязуется, действуя в соответствии со своим законодательством, обеспечить Украине быструю и постоянную помощь в обеспечении безопасности, в предоставлении современного военного оборудования и техники во всех сферах, а также необходимую экономическую помощь. При этом Британия обещает консультироваться с Киевом о его потребностях, когда Украина реализует свое право на самооборону, закрепленное в статье 51 Устава ООН.

С одной стороны, британцы «всё это и так делают». Но тут важно, что вся эта добровольная политическая и военная поддержка теперь институциализируется и вписывается в правовые рамки. А значит, будет действовать независимо от фамилии премьер-министра Его Величества и мнения лондонского Сити. Хотя, конечно, практическое наполнение этих рамок может быть различным in depends on.

Но в то же время верно и то, что никаких гарантий безопасности это соглашение не содержит. Как бы ни уверяли киевские власти об обратном. Единственное твёрдое обязательство Великобритании по Соглашению — в течение 24 часов по запросу Украины организовать «консультации». Всё. То есть, в сущности, оно — почти аналог «Будапештского меморандума». Сильно ли он помог Украине?

Выходит, украинцев снова поводили за нос?

—