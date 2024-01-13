 

Рупор кремлевской пропаганды: Страж спайса

13.01.2024, 5:49, Разное
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Канцелярия Падишаха-Императора Шаддама IV оповестила жителей известной вселенной о том, что батальон сардаукаров и приданные силы Дома Харконненов осуществили операцию "Страж спайса", нанеся удары по ситчу Туека. Населяющие его фримены по наущению врагов Падишаха-Императора осуществляли вероломные нападения на харвестеры у Красного провала, поставив под угрозу поставки спайса для Великих домов Ландсраада.

Падишах-Император заявил, что без колебаний продолжит карательные атаки на фрименов, если они посмеют и далее мешать поставкам спайса.
Несмотря на заверения Шаддама IV, Гильдия навигаторов уже повысила цены на использование хайлайнеров.
В Ситче Туека заявили, что врагов фрименов сожрут черви, а их харвестеры поглотит песок

Источник: Colonel Cassad


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