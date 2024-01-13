В Китае создали ядерную батарею для смартфона

Как сообщает издание Indipendent, китайская компания Betavolt разработала ядерную батарею, предназначенную для использования в мобильных устройствах.

Срок службы батареи, ставшей первым в мире изобретением подобного рода, составляет около 50 лет, а ее составные модули, как уточнили разработчики, могут быть задействованы не только в смартфонах, но и применяться для целого ряда других нужд, включая оборудование с искусственным интеллектом и медицинские устройства.

В модуль, размеры которого составляют 15х15х5 миллиметров, помещены 63 изотопа, а мощность, выдаваемая батареей, составляет 100 микроватт, но уже к 2025 году компания планирует выпустить изделия мощностью в 1 Вт.