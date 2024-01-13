Психиатр Соловьева рассказала об опасности новых вспышек на Солнце для людей

Как заявила врач-психиатр Надежда Соловьева, к категории метеозависимых себя относят более 50% населения России, а в период солнечной активности фиксируется резкий рост жалоб на мигрень, мышечные боли, апатию и плохое настроение, в связи с чем следует придерживаться определенных правил.

Во время магнитной бури, отметила специалист, следует пить как можно больше воды и гулять на свежем воздухе, учитывая то обстоятельство, что под влиянием магнитного поля эритроциты могут склеиваться, что приводит к сворачиванию крови и сужению сосудов. Подчеркнув, что в 2024 году к медикам будет обращаться намного больше людей, врач уточнила: «Самое главное — помочь мозгу именно в эти периоды нормально функционировать, то есть давать нормальное питание».

Ежегодно, на фоне вспышек на Солнце, дополнительно фиксируется семь тысяч инсультов и 11 тысяч инфарктов.