 

Психиатр Соловьева рассказала об опасности новых вспышек на Солнце для людей

13.01.2024, 4:19, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Как заявила врач-психиатр Надежда Соловьева, к категории метеозависимых себя относят более 50% населения России, а в период солнечной активности фиксируется резкий рост жалоб на мигрень, мышечные боли, апатию и плохое настроение, в связи с чем следует придерживаться определенных правил.

Во время магнитной бури, отметила специалист, следует пить как можно больше воды и гулять на свежем воздухе, учитывая то обстоятельство, что под влиянием магнитного поля эритроциты могут склеиваться, что приводит к сворачиванию крови и сужению сосудов. Подчеркнув, что в 2024 году к медикам будет обращаться намного больше людей, врач уточнила: «Самое главное — помочь мозгу именно в эти периоды нормально функционировать, то есть давать нормальное питание».

Ежегодно, на фоне вспышек на Солнце, дополнительно фиксируется семь тысяч инсультов и 11 тысяч инфарктов.   


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.01 / В Китае создали ядерную батарею для смартфона

13.01 / Мнение: Армия как мышца

13.01 / Мнение: О продаже исконно российских территорий… Продешевили?

13.01 / Ученые рассказали о клеще, обитающем на коже человека

13.01 / Онколог развеяла опасения по поводу рака из-за смартфона

13.01 / Мнение: Скоро он не будет как новый (с)

13.01 / Amazfit анонсировал умное кольцо для отслеживания состояния здоровья

13.01 / Неврологи доказали, что кофе защищает от болезней Альцгеймера и Паркинсона

13.01 / Ученые выяснили, что темный шоколад снижает риск развития гипертонии

13.01 / Какао-блонд – свежая новинка в окрашивании волос: особенности нового тренда зимы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика