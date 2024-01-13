Мнение: Армия как мышца

(помогают ли тренировки)

Довольно занятный и, мне кажется, поучительный диалог состоялся под предыдущим постом. Всё-таки история России – это интересный предмет. Началось всё с высказанного там мною (под влиянием книги Понасенкова) недоумения – зачем Российская империя все время лезла воевать куда-то в Европу, что она там забыла и для кого таскала каштаны из огня. На защиту бросился известный и уважаемый юзер Толстый Янки. После небольшой вступительной перепалки он важно указал, что

Толстый Янки. “…субъектность тогда не умели по другому демонстрировать, кроме как через силу армии и флота. И да, армия она как мышца, не будешь упражнять — ослабнет. Вот и упражнялись друг с другом”.

Упоминания про “мышцу” меня окончательно взбесило, и я возразил:

“Это можно было бы принять, если бы всякий раз не оказывалось, что после всякого вторжения российская “натренированная как мышца” армия проявляет полную беспомощность и, как правило, терпит полный разгром. После чего ее набирают заново, потом опять заново — и вот эта совсем уже обновленная армия наконец побеждает противника. Самый яркий пример — конечно, ВОВ, когда “первоначальная”, стоявшая на рубежах Отечества армия 22 июня в течение первых трех месяцев войны практически вся целиком сдалась в плен”.

Толстый Янки: “Это было бы возражением, если бы был такой факт. Но увы, факта такого нет… Соотношение поражений и побед у российской армии в классический период (т.е. до Первой мировой) вполне обычное для европейской великой державы. Win some, lose some”.

Так ли это?

Сапожник: “Ну, масштабных вторжений в русской истории было не так уж много (северные неплодородные земли мало кому интересны). Но возьмем татаро-монголов (если верить, что они в принципе были): вторглись, захватили всё, никакие “тренировки” в виде “прибил щит на врата Царьграда” не помогли. Вторжение Тохмамыша — зашли глубоко в Россию, на Куликовом поле (опять-таки, если считать, что битва действительно была) вроде как были разбиты. Однако, парадокс: “русские” тогда отбились, но никаких “тренировок” у них не было, так как Россией тогда правила Орда.

Дальше — пропускаем Смуту, сумасшедшего Ивана Грозного, поляков — Северная война: начинается с сокрушительного поражения от шведов под Нарвой. 10 тыс. шведов побеждают 40 тыс. русских в 1700 году.

Отечественная война 1812 года: бесконечное отступление, поражение под Бородино, сдача Москвы. И это — после 10 с гаком лет “тренировок” на полях Европы (кстати, тоже череды сплошных поражений — Аустерлиц, Фридланд и т.д.)

ПМВ — не считаем, фактически РИ выступала в ней агрессором. Опять задиралась, как петух, ко всем, в итоге кончилось тем, что вся российская армия просто разбежалась “делить землю”, а потом и сама РИ “кончилась”.

ВМВ, точнее ВОВ — то, о чем я уже написал. Более 3 млн. сдались в плен, соотношение потерь в первые 5 месяцев — 11 к 1 в пользу немцев. Вопрос: на кой хрен были “тренировки” в виде Халхин-Гола и агрессивных наскоков на Финляндию?”