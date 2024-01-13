 

Мнение: О продаже исконно российских территорий… Продешевили?

13.01.2024, 3:25, Разное
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Иногда приходится поступаться принципами, иногда — землёй. И то, и другое — не от хорошей жизни, надо признать. Но если альтернативой будут многие тысячи потерянных жизней сограждан, то… ценность территорий может отходить на второй план.

А иногда — это разумный и прагматичный выбор под дулом пистолета.

Лучше получить хоть что-то сейчас, чем ничего через N лет.

Молодой и агрессивный «хищник», #США, хорошо поняли эту тему. На протяжении своей истории Америка не раз прирастала территориями в обмен на #деньги. И почти всегда эти сделки носили вынужденный характер со стороны продавца.

Аляска, которую #Россия продала Америке стала последним крупным территориальным приобретением американцев. И обошлась им не так уж дорого, если смотреть по текущим ценам. Одного только золота в этом штате добыто намного больше, чем уплачено за землю, на которой впоследствии обнаружится Клондайк. А ведь там ещё и #нефть есть.

Выходит, Россия сильно продешевила?

Но была ли у неё, ослабленной последствиями проигранной Крымской войны и начавшихся реформ Александра II «Освободителя», возможность поступить иначе, не поступаясь жизнями верноподданных?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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