 

Ученые рассказали о клеще, обитающем на коже человека

13.01.2024, 3:10, Разное
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Как сообщает издание «Правда.ру», кожу человека можно назвать своеобразным домом для микроскопического клеща Demodex folliculorum, известного как «угревая железница».

В ходе исследований было установлено, что отходы жизнедеятельности данного клеща, накапливающиеся на теле человека, могут стать причиной появления угрей на коже. Отметив, что срок жизни клещей составляет около месяца, ученые уточнили, что днем, особенно при ярком свете, они прячутся в поры, выходя на поверхность, прежде всего с целью спаривания, исключительно в ночное время суток.

Добавив, что в процессе эволюции клещи стали отличаться минимальной степенью подвижности, специалисты выразили мнение, согласно которому постоянный доступ к пище и фактор отсутствия естественных врагов ограничивает их генетическое разнообразие.     


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