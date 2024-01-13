 

Онколог развеяла опасения по поводу рака из-за смартфона

13.01.2024, 3:10, Разное
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Как заявила онколог Елена Спирочкина, информацию о повышении степени риска развития онкологических заболеваний в результате использования смартфонов и других мобильных устройств следует отнести к категории мифов.

Заведующая терапевтическим отделением OncoCareClinic 308 подчеркнула: «Если бы они вызывали хоть какой-то риск развития онкологических заболеваний, они бы не прошли проверку контроля качества».

Кроме того, отсутствует связь между развитием рака и микроволновыми печами, что, как подчеркнул радиолог Корней Тевс, возглавляющий отделение радиотерапии клиники академика Ройтберга, было подтверждено Американским онкологическим обществом и Всемирной организацией здравоохранения.  


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