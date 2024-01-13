EurActiv – едва преодолев зависимость от российской энергии, Европа вновь попалась на крючок
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия
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С большим трудом избавившись от энергетической зависимости от России, Европа, похоже, вот-вот вновь окажется на российском крючке, пишет EurActiv. Как заявил глава одной из норвежских химических компаний, если не принять срочных мер, ЕС плотно «подсядет» на российские удобрения и продовольствие.
АР
Европа сменила энергетическую зависимость от Москвы на зависимость в сфере продовольствия и удобрений. РФ используюет их в качестве инструмента воздействия, уверен Свейн Торе Холзетер, генеральный директор и президент норвежской химической компании Yara. «Мы ясно видим, как Россия, а точнее Путин, использует удобрения и продовольствие в качестве оружия», — заявил он журналистам.
Как пишет EurActiv, по статистике отмечается значительный рост импорта азота и мочевины в страны ЕС, при этом РФ остаётся одним из ключевых поставщиков удобрений. Это вызывает беспокойство не только с точки зрения экономики, но и с учётом экологических последствий. Глава Yara утверждает: российские продукты имеют значительно более высокий углеродный след: «на 50-60 процентов больше, чем у европейского производства».
«Я был бы очень обеспокоен, — продолжал Холзетер, — если бы мы как лунатики повторяли с удобрениями то же самое, что мы делали с энергией».
Он также обеспокоен зависимостью ЕС от Москвы в секторе энергетики и подчёркивет, что, хотя Европе удалось снизить свою зависимость, это было связано с серьёзными издержками для домохозяйств и промышленности.
Холзетер подчёркивает необходимость принятия разумных шагов в 2024 году, чтобы определить стратегии на следующее десятилетие в области сельского хозяйства. Он также выдвигает идею создания стимулов для фермеров, поощряя экологические решения при сохранении производственных показателей.
EurActiv обращает внимание на растущую тревогу европейских стран о стратегии ЕС в данном направлении. Латвийская делегация выступила с инициативой обсудить возможные санкции в отношении российских сельскохозяйственных продуктов на предстоящем заседании министров сельского хозяйства ЕС.
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