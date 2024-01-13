Мнение: Скоро он не будет как новый (с)

Цены на яйца в России оказались самыми низкими в мире

Ну, собственно, я как раз об этом и писал неделю назад. “Как же хорошо мы плохо жили”, – уже успел еще раньше спеть Шнур. И сразу напрашивается еще одна бессмертная цитата:

“- Этот пиджак я ношу уже 14 лет, и он всё как новый! – возмущенно сказал Ипполит Матвеич.

– Не беспокойтесь, скоро он не будет как новый, – сказал Остап, продолжая старательно топтать пиджак ногами”.

Воистину так! Надо продолжать воевать, и все эти досадные достижения, вроде самых дешевых яиц и пока еще тепла в домах, растают, как дым.