 

Мнение: Скоро он не будет как новый (с)

13.01.2024, 2:26, Разное
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Цены на яйца в России оказались самыми низкими в мире

Ну, собственно, я как раз об этом и писал неделю назад. “Как же хорошо мы плохо жили”, – уже успел еще раньше спеть Шнур. И сразу напрашивается еще одна бессмертная цитата:

“- Этот пиджак я ношу уже 14 лет, и он всё как новый! – возмущенно сказал Ипполит Матвеич.
– Не беспокойтесь, скоро он не будет как новый, – сказал Остап, продолжая старательно топтать пиджак ногами”.

Воистину так! Надо продолжать воевать, и все эти досадные достижения, вроде самых дешевых яиц и пока еще тепла в домах, растают, как дым.

Источник: Размышления вольного социолога


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