Amazfit анонсировал умное кольцо для отслеживания состояния здоровья

Компания Zepp представила умный аксессуар Helio Ring от бренда Amazfit, предназначенный мониторинга состояния здоровья.

Основное отличие умного кольца Amazfit от подобных устройств заключается, в том, что оно фокусирует внимание не на отслеживании сна, а сосредотачивается на мониторинге процесса восстановления спортивной формы. Разработчики отмечают, что кольцо будет собирать информацию как о физическом, так и о психическом состоянии пользователя, а затем предоставлять ежедневный показатель степени готовности через приложение.

Толщина кольца с оболочкой из титанового сплава составляет 2,6 миллиметра, при весе в четыре грамма, а водонепроницаемость по стандарту 10АТМ позволяет погружаться с ним на глубину до ста метров.