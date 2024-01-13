Amazfit анонсировал умное кольцо для отслеживания состояния здоровья
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Компания Zepp представила умный аксессуар Helio Ring от бренда Amazfit, предназначенный мониторинга состояния здоровья.
Основное отличие умного кольца Amazfit от подобных устройств заключается, в том, что оно фокусирует внимание не на отслеживании сна, а сосредотачивается на мониторинге процесса восстановления спортивной формы. Разработчики отмечают, что кольцо будет собирать информацию как о физическом, так и о психическом состоянии пользователя, а затем предоставлять ежедневный показатель степени готовности через приложение.
Толщина кольца с оболочкой из титанового сплава составляет 2,6 миллиметра, при весе в четыре грамма, а водонепроницаемость по стандарту 10АТМ позволяет погружаться с ним на глубину до ста метров.
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