Неврологи доказали, что кофе защищает от болезней Альцгеймера и Паркинсона

Как сообщает издание «Аргументы и факты», итальянские ученые, представляющие университеты Фоджи и Бари, поделились информацией о свойствах кофе, оказывающих позитивное воздействие на мозговую деятельность.

Уточнив, что включение в рацион данного напитка повышает степень защиты нервных клеток человека, ученые подчеркнули, что это может стать отправным моментом к началу дискуссии о профилактике заболеваний, относящихся к категории нейродегенеративных, при помощи кофе.

Особое внимание исследователи уделили тому факту, что биологически активные соединения, содержащиеся в кофе, могут выступать в качестве средства профилактики болезней Альцгеймера и Паркинсона, подчеркнув, что употребление этого напитка может оказывать положительное воздействие на когнитивные функции у пожилых людей.