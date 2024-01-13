 

Ученые выяснили, что темный шоколад снижает риск развития гипертонии

13.01.2024, 0:50, Разное
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Как сообщает издание Scientific Reports, включение в рацион темного шоколада может способствовать, как показали результаты исследования, проведенного китайскими учеными, представляющими народную больницу Шаосин и одноименный университет, минимизации риска развития эссенциальной гипертензии.

Напомним, что при данном заболевании фиксируется стойкий рост артериального давления на фоне отсутствия патологических изменений со стороны как почек, так и других систем организма.

Ученые предполагают, что флавоноиды, содержащиеся в темном шоколаде, способствуют улучшению функции эндотелия и повышают степень эластичности сосудов, таким образом предотвращая склеивание тромбоцитов за счет увеличения выделения оксида азота. Стоит отметить, что сколь-либо существенной связи между употреблением шоколада и повышением риска развития болезней сердца и сосудов не установлено.      


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