Какао-блонд – свежая новинка в окрашивании волос: особенности нового тренда зимы

Среди трендов зимы 2024 года в окрашивании волос появилась свежая новинка – какао-блонд. Это модное решение великолепно подходит для создания элегантного и нежного образа. Такое сочетание оттенков брюнетки и блондинки – отличный вариант для многомерного окрашивания. Результат получается потрясающим!

Что такое какао-блонд

Этот вид окрашивания, как правило, ассоциируется с цветом горячего молочного шоколада. Какао-блонд – это, как правило, сочетание холодных светлых тонов и темных. В этом случае блонд представлен не в теплом или карамельном варианте, а в пепельном или даже сером.

Таким образом можно добиться более гармоничного и утонченного контраста, в итоге получается объемный, глубокий и очень естественный оттенок.

Какао-блонд не является на 100% строго определенным цветом. Это полуперманентный оттенок, который делает блондинку более темной. Для этого используют блеск для волос, который наносится на уже существующий цвет, будь то балаяж, тени, мелирование и пр.

Эффекта какао-блонда можно добиться с помощью разных техник – все будет зависеть от основного цвета волос.

Теплый какао-блонд какао vs холодный какао-блонд

Какао-блонд не имеет строго определенного оттенка и может выглядеть по-разному. В зависимости от желаемого результата, после нанесения блеска блонд чаще всего выглядит как переливающийся блонд.

В некоторых случаях блонд может быть более теплым, ближе к цвету мокко. Светлые тона варьируются от бежевого до серого, а в определенных ситуациях их можно даже охарактеризовать светло-розовыми.

Теплые светлые блики на светло-коричневой основе смотрятся очень естественно.

Эффект розового золота на темных волосах выглядит не менее эффектно.

Какого цвета должны быть волосы

Помимо элегантности и естественности какао-блонд может адаптироваться практически к любой базе. Обычно его используют на каштановой или даже коричневой основе, а также на светлых натуральных волосах.

Какао-блонд неплохо сочетается практически со всеми базовыми оттенками.

Если основа светлее, потребуется просто покрасить волосы в более темный цвет. Что касается более темных волос, сначала их придется осветлить (блонд-балаяж, мелирование, омбре и т. д.).

Какао-блонд: до и после

Чтобы получить более четкое представление об этой модной технике, проще всего рассмотреть примеры до и после.

Вот несколько примеров трендового окрашивания, которое достигается с помощью этой современной техники.

Например, теплый блонд можно поменять на более прохладный. Этот пепельный блонд просто идеален для зимнего сезона.

Горячее какао

Те, кто, несмотря ни на что, предпочитает яркие, но при этом теплые блики, могут обратить внимание на балаяж с горячим какао. Здесь тонкое сияние освещает только каштановую основу волос.

Пепельный на темно-коричневой основе выглядит прохладно и больше всего подходит для женщин со смуглой кожей и темными глазами. Нежный, слегка теплый оттенок позволяет играть с различными техниками окрашивания и подходит практически для всех. Розовый пепел также относится к светло-коричневой гамме, цвет получается довольно холодным, но на фоне коричневых корней он смотрится теплее.