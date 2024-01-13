 

Stern – в 2023 году торговля между Россией и Китаем достигла рекордной отметки

13.01.2024, 0:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Изначально РФ и Китай наметили для себя цель достичь в 2023 году объёма двусторонней торговли в размере $200 млрд, что уже было бы рекордом, пишет Stern. Но в итоге страны значительно превзошли этот результат. За 12 месяцев страны обменялись товарами и услугами на сумму $240 млрд, что соответствует приросту в 26,3% по сравнению с 2022 годом. В то же время торговля Поднебесной с США сократилась на 11,6%, рассказывает немецкое издание.


AP

В 2023 году торговля между Россией и Китаем достигла рекордной отметки, пишет Stern. За 12 месяцев страны обменялись товарами и услугами на сумму $240 млрд. По сравнению с прошлым годом прирост составил 26,3%.

Причём изначально Пекин и Москва наметили для себя на 2023 год цель в объёме $200 млрд. Такая сумма уже стала бы рекордом, но страны её существенно превзошли. Углубление экономических связей между Россией и Китаем произошло в результате начала боевых действий на Украине, из-за которых Запад ввёл против Кремля масштабный пакет санкций. Поднебесная же заняла нейтральную позицию и продолжила торговать с Москвой.

В то же время обмен товарами и услугами между Китаем и США, наоборот, сократился, что произошло впервые за последние четыре года. В 2023 году объём торговли достиг отметки $664,4 млрд, что соответствует снижению на 11,6% по сравнению с 2022 годом. В целом китайский экспорт в прошедшем году упал на 4,6%. Импорт же — на 5,5%.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.01 / EurActiv – едва преодолев зависимость от российской энергии, Европа вновь попалась на крючок

13.01 / FP – Ближний Восток в огне, и в этом виноват Вашингтон

12.01 / Вначале Швецию включили в НАТО, а потом стали пугать войной

12.01 / Конгрессмены раскритиковали Байдена за новый «десятилетний конфликт»

12.01 / “Заставляет страдать всех”: почему Кудрявцева ушла от мужа-спортсмена

12.01 / Собянин рассказал о переселении 150 тыс москвичей по программе реновации

12.01 / “Распад человеческого”: Кушанашвили взял слово после ухода Кудрявцевой от мужа

12.01 / Собянин: К проекту “Активный гражданин” присоединились более 6,7 млн человек

12.01 / Законопроект о мобилизации грозит Киеву всё новыми проблемами

12.01 / Западные союзники Украины подталкивают её к перемирию с Россией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика