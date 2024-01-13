FP – Ближний Восток в огне, и в этом виноват Вашингтон

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Израильская военная кампания поставила сектор Газа на грань уничтожения, а Ближний Восток — на грань полномасштабной войны. Недавние инциденты в регионе наводят на мысль, что конфликт может обостриться ещё больше, пишет Foreign Policy. На этом фоне Вашингтон продолжает действовать по старому сценарию: забрасывать регион деньгами, оружием и военными активами. Такой подход неизбежно приведёт к плачевным результатам. США пора понять, что их политика на Ближнем Востоке провалилась.



AP

Израильская военная кампания поставила сектор Газа на грань уничтожения, а Ближний Восток — на грань полномасштабной войны. В регионе участились инциденты, которые наводят на мысль, что конфликт может обостриться ещё больше, пишет Foreign Policy.

На этом фоне Вашингтон продолжает действовать по своему старому сценарию: забрасывать регион деньгами, оружием и военными активами. Такой подход неизбежно приведёт к плачевным результатам. США давно пора понять, что их политика на Ближнем Востоке провалилась. И в основе этого провала два главных партнёра США в регионе — Израиль и Саудовская Аравия. Они оба последовательно подрывают интересы Америки, несмотря на её безоговорочную поддержку.

Вашингтону следует коренным образом пересмотреть свой подход к обеим странам, считает FP, перейдя от безоговорочной поддержки к отношениям на расстоянии вытянутой руки.

Например, действия Израиля в Газе противоречат всем ценностям, которые США якобы отстаивают, и в то же время ставят под угрозу интересы Вашингтона на Ближнем Востоке. На устранение разрушений этой войны уйдут поколения, а глобальный имидж США навсегда запятнан поддержкой подобных действий.

После террористической атаки 7 октября Тель-Авив пообещал уничтожить ХАМАС, признав при этом, что израильская армия сосредоточена на том, чтобы нанести максимальный ущерб. В итоге военные предприняли то, что эксперты считают коллективным наказанием, — убийство мирных палестинцев с помощью американского оружия.

По данным Министерства здравоохранения Газы, примерно 70% убитых палестинцев были женщины и дети. А согласно расчётам ООН, около 1,9 миллионов человек, это более 90% населения Газы, были перемещены из-за войны. При этом, по мнению издания, стратегия Израиля оказывает гораздо меньшее влияние на ХАМАС и его возможности, чем это преподносится.

В то же время эта война может в конечном итоге заложить основу для будущего вооружённого сопротивления путём неизбирательного убийства гражданских лиц. Кроме того, с каждым днём растёт опасность перерастания происходящего в крупномасштабный региональный конфликт с прямым участием США.

С 17 октября уже было совершено по меньшей мере 115 нападений на военнослужащих США по всему Ближнему Востоку. В этом винят Иран, и Израиль призвал Вашингтон напрямую противостоять Тегерану, несмотря на то, что это противоречит интересам США.

Вашингтон не может или не хочет повлиять на израильского премьер-министра Нетаньяху, который часто хвастается своей способностью манипулировать США. В ответ Белый дом рискует масштабным обострением напряжённости и продолжает предоставлять Израилю свободу действий, направив военную помощь на сумму более $14 млрд.

Другой ключевой партнёр США, Саудовская Аравия, является основным источником политических, экономических и социальных беспорядков на Ближнем Востоке. Она связана почти со всеми зонами конфликтов в регионе, а отношения США с Эр-Риядом олицетворяют миф об авторитарной стабильности.

В пример такого дестабилизирующего поведения издание приводит военную интервенцию в Йемене 2015 года. По данным ООН, с тех пор эта кампания привела к наихудшему гуманитарному кризису в мире, в результате которого погибло более 377 тыс. человек. Эр-Рияд оказался неспособен победить хуситов, и сегодня они сильнее, чем когда-либо прежде.

Доказательством тому стали их нападения на судоходство в Красном море в ответ на военные действия Израиля в Газе.

В итоге непоколебимая поддержка США придала смелости Израилю и Саудовской Аравии вести безрассудную политику, зная, что Вашингтон всегда придёт на помощь и их не будут привлекать к ответственности. Здравый смысл подсказывает, что Америке давно пора радикально изменить курс на Ближнем Востоке. К сожалению, администрация Байдена, похоже, это совсем не понимает.

Байден сосредоточил свою региональную политику вокруг усилий по посредничеству в нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией. В обмен на это наследный принц неоднократно заявлял о своих требованиях: США должны предоставить его стране официальные гарантии безопасности и оказать содействие в развитии гражданской ядерной программы.

Президент США подчёркивает, что ХАМАС инициировал атаку на Израиль именно с целью сорвать нормализацию отношений между Эр-Риядом и Тель-Авивом. Представители администрации Байдена настаивают, что продолжают прилагать усилия для достижения такого соглашения, а Нетаньяху заявил, что перспективы нормализации «станут ещё более радужными» после войны.

Тем временем королевство пытается балансировать между выражением заинтересованности в этом соглашении и критикой кампании Израиля в Газе. Советник по национальной безопасности Джейк Салливан недавно посетил Саудовскую Аравию для продолжения обсуждений сделки. Ранее, по информации FP, ходили слухи о том, что Израиль задолго до 7 октября настаивал на своих собственных гарантиях безопасности со стороны США в рамках этого соглашения.

В контексте дискуссий о нормализации отношений до атаки ХАМАС Нетаньяху назвал палестинский вопрос просто «флажком». Затем в сентябре в ООН он представил карту «нового Ближнего Востока», на которой палестинские территории были показаны как часть Израиля.

Как пишет FP со ссылкой на израильские СМИ, сейчас Нетаньяху в частном порядке оказывает давление на Вашингтон, чтобы тот прекратил публично поддерживать решение о создании двух государств. Он также заявил, что гордится срывом соглашений в Осло и предотвращением решения о создании двух государств, а также заверил, что будет следовать своей цели и в будущем.

Поддерживая нормализацию отношений между Израилем и Саудовской Аравией, Соединённые Штаты ошибочно полагают, что можно насильственно поддерживать нелиберальный региональный порядок на Ближнем Востоке, не неся при этом значительных политических, человеческих и экономических издержек.

По мнению FP, предоставление Израилю или Саудовской Аравии гарантий безопасности было бы равносильно катастрофическому просчёту с долгосрочными последствиями для США. Вашингтону стоит коренным образом пересмотреть свой подход к ближневосточным партнёрствам и фундаментально переориентировать свою политику в регионе.

Конечно, сделать это непросто. Особенно учитывая, что на протяжении десятилетий политика Соединённых Штатов основывалась на множестве неправильных представлений. Долгое время препятствием для любых реформ в ближневосточной политике были предполагаемые политические издержки среди политической элиты США.

Поэтому добиваться перемен будет очень сложно, но сейчас как никогда становится очевидной необходимость в них. Соединённые Штаты потратили триллионы долларов, но так и не смогли обеспечить региональную стабильность или продвинуть интересы США.

Непоколебимая приверженность Вашингтона своему нынешнему подходу породила порочный круг. США берут на себя обязательства по устранению причин региональной нестабильности, а затем оказываются вынуждены противостоять вызовам, которые в значительной степени являются результатом их собственной политики на Ближнем Востоке.

Стратегия Вашингтона в регионе уже привела к огромным человеческим и материальным издержкам. Остаётся только догадываться, к чему приведут дополнительные миллиарды долларов военной помощи и увеличение присутствия США на Ближнем Востоке в ближайшие годы. Но если следовать урокам истории, скорее всего, это нанесёт дальнейший ущерб и интересам Соединённых Штатов, и региональной стабильности.