 

Мнение: Диалоги про Украину

13.01.2024, 0:05, Разное
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Из того же источника – комментарии под постом о книге Понасенкова.

– Что-то не видно особых успехов у обновлённой армии Украины…
– У Украины и не может быть особых успехов — она вчетверо меньше России. То, что она не разбита после двух лет войны “на полную катушку” — это и есть огромный успех Украины. И полное поражение России.
– По численности воюют сопоставимые контингенты. У ВСУ продвинутое управление войсками на базе американских технических средств и натовское вооружение. За два года туда ушло 60 млрд. вечнозелёных американских рублей. А всё никак.
– Да-да. А Россия, как нам тут не раз горделиво заявляли, потратила на «перевооружение» своей армии безаналоговыми вундервафлями около триллиона долларов бюджетных средств за 20 лет. Россия ведь вчетверо больше Украины по населению, в 30 раз больше по территории и на порядок богаче. Но заметьте — всё это абсолютно не мешает вам все равно представлять Россию “героической жертвой”. Это программа, встроенная прямо в мозг у любого русского человека.

Источник: Размышления вольного социолога


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