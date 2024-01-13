Мнение: Диалоги про Украину

Из того же источника – комментарии под постом о книге Понасенкова.

– Что-то не видно особых успехов у обновлённой армии Украины…

– У Украины и не может быть особых успехов — она вчетверо меньше России. То, что она не разбита после двух лет войны “на полную катушку” — это и есть огромный успех Украины. И полное поражение России.

– По численности воюют сопоставимые контингенты. У ВСУ продвинутое управление войсками на базе американских технических средств и натовское вооружение. За два года туда ушло 60 млрд. вечнозелёных американских рублей. А всё никак.

– Да-да. А Россия, как нам тут не раз горделиво заявляли, потратила на «перевооружение» своей армии безаналоговыми вундервафлями около триллиона долларов бюджетных средств за 20 лет. Россия ведь вчетверо больше Украины по населению, в 30 раз больше по территории и на порядок богаче. Но заметьте — всё это абсолютно не мешает вам все равно представлять Россию “героической жертвой”. Это программа, встроенная прямо в мозг у любого русского человека.