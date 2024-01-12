 

Рупор кремлевской пропаганды: Снова арестовали Удальцова

12.01.2024, 23:55, Разное
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Лидера "Левого Фронта" Сергея Удальцова суд сегодня арестовал до 15 февраля за некий пост в Телеграме от 23 сентября, в котором Удальцов выступал в защиту участников марксистского кружка из Уфы, которые обвинялись в оправдании терроризма.

Согласно данным ФСБ, при задержании 5 участников уголовного дела в Уфе, были изъяты 2 гранаты РГД-5 и коктейли Молотова. Процесс по этому делу еще продолжается.

Сам Удальцов свою вину не признал и заявил о бредовости предъявленных обвинений. Также Удальцов заявил, что готов поехать в зону СВО на Украине штурмовиком.

Слушания проходили в закрытом режиме. Адвокаты Удальцова Волкова и Аграновский просили об открытых слушаниях и заявляли, что в действиях Удальцова отсутствует состав преступления, так как он лишь выступал в поддержку лиц, приговор которым еще не вынесен.

Источник: Colonel Cassad


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