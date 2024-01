Нейропсихологи выяснили, как изучение второго языка меняет структурные связи в мозге

Как сообщает издание Proceedings of the National Academy of Sciences, изучение иностранных языков, как показали результаты исследования, проведенного немецкими учеными, вносит изменения в межнейронные связи головного мозга.

В ходе эксперимента, проведенного представителями Института когнитивных исследований и наук о мозге имени Макса Планка в Лейпциге, было установлено, что за шесть месяцев в белом веществе мозга арабоговорящих мигрантов, проходивших языковые курсы в интенсивном режиме, значительно укрепились межнейронные связи языковой сети, причем в процесс были вовлечены дополнительные зоны правого полушария.

Cвязи между правой и левой половинами мозга уменьшились, что, как отмечают исследователи, позволило высвободить ресурсы правого полушария для повышения степени усвоения языка.