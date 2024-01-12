Мнение: Бездари СВО

А Прилепин всё удивлялся, пока его не взорвали – чего это в нынешней России “зет-поэтов” никто не читает и не печатает? Видел в этом некий “заговор либералов”. Хотя на самом деле всё проще – бездарно уж очень. “Они просто не умеют”, как сказал в свое время Бесков тренеру Овчинникову, который жутко ругал матом своих игроков из нижегородского Динамо.

А мне вот в ФБ подсказали, что есть такой вот красивый стих!

Наступление

Та страна, что могла быть раем,

Стала логовищем огня.

Мы четвертый день наступаем,

Мы не ели четыре дня.

Но не надо яства земного

В этот страшный и светлый час,

Оттого, что Господне слово

Лучше хлеба питает нас.

И залитые кровью недели

Ослепительны и легки.

Надо мною рвутся шрапнели,

Птиц быстрей взлетают клинки.

Я кричу, и мой голос дикий.

Это медь ударяет в медь.

Я, носитель мысли великой,

Не могу, не могу умереть.

Словно молоты громовые

Или волны гневных морей,

Золотое сердце России

Мерно бьется в груди моей.

И так сладко рядить Победу,

Словно девушку, в жемчуга,

Проходя по дымному следу

Отступающего врага.

1914 г.

Это Николай Гумилёв. А “Прилепин” всё плачет, что “зет-поэзии” им в России не хватает! Да вот же она. Но нет, не берут. Потому что им вообще-то никакая поэзия не нужна, они хотят славы и почета для себя. Мелкие ничтожества потому что.

А Гумилева потом чекисты грохнули. Не нужны такие в России.