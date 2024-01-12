 

Мнение: Бездари СВО

12.01.2024, 22:53, Разное
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А Прилепин всё удивлялся, пока его не взорвали – чего это в нынешней России “зет-поэтов” никто не читает и не печатает? Видел в этом некий “заговор либералов”. Хотя на самом деле всё проще – бездарно уж очень. “Они просто не умеют”, как сказал в свое время Бесков тренеру Овчинникову, который жутко ругал матом своих игроков из нижегородского Динамо.

А мне вот в ФБ подсказали, что есть такой вот красивый стих!

Наступление
Та страна, что могла быть раем,
Стала логовищем огня.
Мы четвертый день наступаем,
Мы не ели четыре дня.

Но не надо яства земного
В этот страшный и светлый час,
Оттого, что Господне слово
Лучше хлеба питает нас.

И залитые кровью недели
Ослепительны и легки.
Надо мною рвутся шрапнели,
Птиц быстрей взлетают клинки.

Я кричу, и мой голос дикий.
Это медь ударяет в медь.
Я, носитель мысли великой,
Не могу, не могу умереть.

Словно молоты громовые
Или волны гневных морей,
Золотое сердце России
Мерно бьется в груди моей.

И так сладко рядить Победу,
Словно девушку, в жемчуга,
Проходя по дымному следу
Отступающего врага.
1914 г.

Это Николай Гумилёв. А “Прилепин” всё плачет, что “зет-поэзии” им в России не хватает! Да вот же она. Но нет, не берут. Потому что им вообще-то никакая поэзия не нужна, они хотят славы и почета для себя. Мелкие ничтожества потому что.

А Гумилева потом чекисты грохнули. Не нужны такие в России.

Источник: Размышления вольного социолога


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