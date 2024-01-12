Рупор кремлевской пропаганды: Хватит это терпеть!
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Хватит это терпеть!
Мы больше не можем находиться в этом кровавом Мордоре.
Мы все виноваты в этой преступной агрессии.
Как можно в цивилизиционном мире развязывать войны? Нападать? Убивать?
Мы не хотим, чтобы наши дети рождались здесь и имели это гражданство.
Мы не желаем, чтобы наши дети жили в атмосфере страха.
Наша страна превртилась в одну большую тюрьму.
Пусть старый сумасшедший дед захлебнётся в крови.
Нам совесть не позволяет оставаться в стране, которая стирает с лица земли другую страну.
Стыдно, страшно, больно, жутко, горько.
Нет, страну мы любим, но ненавидим государство с гопниками во власти.
Мы не поддерживаем войну.
Мы не хотим быть рабами в фашистском государстве.
Вся его жизнь – это спецоперация.
Потом им будут сниться эти люди.
Страна, где всегда побеждает зло.
Это власть старых.
Кровавый тиран, людоед, убийца.
Государство-террорист.
Оставьте империю, станьте обычной страной.
Прощай, Америка!
@rich_triphop – цинк
Наконец то хоть кто-то сказал ПРАВДУ об ЭТОЙ СТРАНЕ!
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Источник: Colonel Cassad
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