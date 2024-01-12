 

Рупор кремлевской пропаганды: Хватит это терпеть!

12.01.2024, 22:44, Разное
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Хватит это терпеть!

Мы больше не можем находиться в этом кровавом Мордоре.

Мы все виноваты в этой преступной агрессии.

Как можно в цивилизиционном мире развязывать войны? Нападать? Убивать?

Мы не хотим, чтобы наши дети рождались здесь и имели это гражданство.

Мы не желаем, чтобы наши дети жили в атмосфере страха.

Наша страна превртилась в одну большую тюрьму.

Пусть старый сумасшедший дед захлебнётся в крови.

Нам совесть не позволяет оставаться в стране, которая стирает с лица земли другую страну.

Стыдно, страшно, больно, жутко, горько.

Нет, страну мы любим, но ненавидим государство с гопниками во власти.

Мы не поддерживаем войну.

Мы не хотим быть рабами в фашистском государстве.

Вся его жизнь – это спецоперация.

Потом им будут сниться эти люди.

Страна, где всегда побеждает зло.

Это власть старых.

Кровавый тиран, людоед, убийца.

Государство-террорист.

Оставьте империю, станьте обычной страной.

Прощай, Америка!

@rich_triphop – цинк

Наконец то хоть кто-то сказал ПРАВДУ об ЭТОЙ СТРАНЕ!

Источник: Colonel Cassad


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