Выявлена новая причина устойчивости бактерий к антибиотикам

Как сообщает издание The Lancet Microbe, группа ученых, представляющих Института Сэнгера, Университет Осло и Кембриджский университет, выявила новую причину появления бактерий, обладающий высокой степенью устойчивости к антибиотикам.

В ходе исследования было установлено, что широкое распространение антибиотиков действительно приводит к увеличению количества резистентных микробов, однако существенную роль играет тип антибиотиков, отличающихся широким спектром действия. Кроме того, на успех генов устойчивости может оказать влияние генетический состав бактерий, в связи с чем предсказать эффект от применения одного и того же антибиотика в разных частях планеты невозможно.

Ученые отмечают, что бактерия E. coli, обитающая в кишечнике, представляет собой распространенного возбудителя инфекций кровотока во всем мире, а в том случае, если иммунитет ослаблен, бактерия, попавшая в кровь и отличающаяся устойчивостью к основным антибиотикам, может вызвать состояние, опасное для жизни.