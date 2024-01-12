Мнение: Украденные у России деньги не решат проблем США

1. Илон Маск, пережив нападение глубинного государства на свой бизнес и свою семью, вынужденно протрезвел. Теперь американский элитарий демонстрирует прагматизм и здравомыслие в отношении России, так как его враги занимают строго противоположную позицию (ссылка):



Стремление вторгнуться в Россию независимо от времени года всегда было плохой затеей, заявил американский миллиардер Илон Маск в социальной сети X.

Так он прокомментировал пост, высмеивающий вторжение Наполеона Бонапарта в Россию в 1812 году, которое обернулось бегством его армии с наступлением зимы. “Не таким уж и умным был Наполеон”, — говорится в публикации.

Маск отреагировал на это сообщение смеющимся смайликом, поставив под сомнение адекватность самой мысли вторгаться в Россию независимо от времени года.

“Просто не вторгайтесь в Россию. Это никогда не было хорошей затеей”, — написал он.

Илон Маск, родившийся в Южной Африке, президентом США стать сможет только в том случае, если в конституцию США внесут поправку. Однако президентом теоретически может ещё стать Дональд Трамп, хотя, конечно Демпартия и делает всё возможное, чтобы законсервировать свою власть. Согласно известной примете, как только социалисты приходят к власти на выборах, они пытаются сделать эти выборы последними. Именно это мы сейчас в США и в Германии наблюдаем.

2. Некоторые пишут, что Запад свернул финансовую поддержку Украины именно в тот момент, когда общая сумма затрат перевалила за 200 миллиардов и начала подбираться к общей сумме заблокированных на Западе российских активов, которая составляет около 280 миллиардов (ссылка). Суть идеи в том, что западные страны не хотят тратить на Украину больше денег, чем они могут компенсировать за счёт присвоения себе российских финансов (ссылка):



Более 50 иностранных государств с начала спецоперации потратили на помощь Украине более 200 миллиардов долларов, сообщило Минобороны РФ.

Отмечается, что помощь ВСУ оказывают 54 страны, потрачено более 203 миллиардов долларов.

Военное ведомство информирует, что в интересах ВСУ работает группировка из более 500 спутников США и НАТО, а также свыше 20 тысяч терминалов спутниковой системы Starlink.

Воевать на стороне Украины прибыли 13,5 тысячи иностранных наемников, в основном из Европы, из них около 6 тысяч уничтожены, более 5,5 тысячи сбежали, сейчас на фронте осталось менее двух тысяч иностранных боевиков, говорится в публикации.

Также по данным МО РФ, союзники поставили ВСУ более 1,6 тысячи единиц ракетного и артиллерийского вооружения, свыше 200 ЗРК, более 5220 единиц бронетехники и более 23 тысяч дронов.

Полагаю, реальная ситуация не сводится к простой схеме «украл деньги у России, отдал Украине». Во-первых, в операции участвуют много игроков с разными интересами и разными «кошельками», а не один коллективный Запад, при этом из обозначенных 280 миллиардов значительная часть для Запада недоступна. Во-вторых, ущерб долларовому миру уже нанесён колоссальный, а если замороженные деньги из русских резервов Запад начнёт тратить, этот ущерб может стать для доллара критическим. Суммы совершенно несопоставимые: украдут, допустим, при самых лучших раскладах 200 миллиардов, а потеряют десятки триллионов, если не больше. Наконец, если украденные у России деньги передадут Украине, то эти деньги станут последними, которая Украина получает от американцев. Невозможно будет объяснить Конгрессу, что Украина, которая один раз перетопталась без американских денег, снова имеет право припасть к бюджету США.

3. В России тем временем всё в порядке. Статистика показывает, что русские съедают больше всех мандаринов в мире — в полтора раза больше, чем американцы и в четыре раза больше, чем немцы. Двадцать тысяч санкций не смогли обрушить нашу экономику, при этом простые россияне имеют достаточно денег в кошельках, чтобы сметать мандарины с прилавков.

Напомните, кстати, почему СССР обеспечить своих граждан мандаринами не мог? Их ведь выращивают в Грузии, которая была частью СССР, и, например, в Египте, которому советские инженеры построили циклопический Асуанский гидроузел.