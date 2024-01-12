Рупор кремлевской пропаганды: Йемен. Диспозиция

Йемен. Диспозиция

1. Сейчас ход за хуситами. От того, куда и как они ударят, зависит следующий ход США. Не ударить они не могут, так как это будет выглядеть слабостью, поэтому они ударят. США не смогут не ответить, так как если они не ответят, это будет выглядеть слабостью. Поэтому США будут вынуждены продолжить. Поэтому следующие ходы это фактически форсированный вариант.

2. Иран ни в какую войну вступать не будет. Это основа его стратегии. Цель Ирана, уклоняясь от прямой войны с США и Израилем, максимально поддерживать их войны со своими прокси – в Ливане, Сирии, Ираке, Йемене. Эта стратегия Сулеймани. Она не предусматривает быстрых побед и блицкригов – задача иранских прокси в регионе, втягивать врагов Ирана в бесконечные многолетние войны и обмены ударами, в которых противник вязнет как в песке, не достигая каких-либо оперативных или стратегических целей. Это концепция стратегического истощения, которая вполне себе отвечает основным положениям стратегии непрямых действий описанной Лиддл-Гартом. Реализуя эту стратегию Иран добился многого – несмотря на все противодействие он имеет сильные позиции в Ираке, Сирии, Ливане, Йемене и в Палестине. Пока враги пробавлялись хаотичной тактикой с ударами по иранским прокси, Тегеран последовательно расширил свое влияние на весь регион.

3. Иран вложил большие средства в хуситов и добился фактического создания "Хезболлы 2.0" в Йемене под боком у Саудовской Аравии, создав инструмент давления на Эр-Рияд. В руках Ирана это важная фигура, которой Иран сделал свой ход в противоборстве с США и Израилем. Ранее Иран мог блокировать только Персидский залив, что угрожало прямым столкновением с США, как это было например в конце 80х. Теперь он может блокировать и Красное море руками хуситов без рисков для себя, предлагая США бесперспективную войну с хуситами, религиозная концепция которых включает в себя прямую войну с США и Израилем. Фримены из Саны только и ждут встречи с имперскими сардаукарами.

4. США понимают игру, в которую играет Иран, поэтому хотят ограничится демонстративным и малоэффективным пиар-ударом, который должен как минимум сохранить гегемону лицо и не дать Ирану втянуть себя в обмен ударами с хуситами. Поэтому еще во время и после ударов США заявляли про его ограниченность и нежелание продолжать. Но теперь ход за хуситами и они могут вынудить дальнейшие шаги США, от которых они хотели бы уклониться. Для этого им будет достаточно в ближайшие пару дней поразить несколько кораблей в Красном море и Оманском заливе. Именно в этом и может заключаться ответ Ирана с последующей реакцией на ожидаемые действия США, при этом реакция как обычно затронет действия иранских прокси в Ираке и Сирии. Именно поэтому, многие американские эксперты и политики заявляют, что удары по хуситам со стороны США были импульсивной ошибкой, которая отразится на стратегических позициях США на Ближнем Востоке.

5. Основная программа действий Ирана сейчас.

Поддержка сопротивления в Секторе Газа.

Поддержка ударов "Хезболлы" по Северным районам Израиля.

Ракетные обстрелы Израиля из Ирака и Йемена.

Обстрелы американских военных баз в Ираке и Сирии.

Поддержка вывода американских и НАТОвских войск из Ирака.

Поддержка морской кампании хуситов в Красном море и Оманском заливе.

Поэтому не ждите от Ирана резких шагов – он играет в долгую и вполне готов конвертировать свои человеческие и материальные издержки в стратегический результат. Резкие шаги и заявления будут делать фигуры, которые методично передвигают бородатые гроссмейстеры из Тегерана.

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