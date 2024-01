Стартап Zoo Gears представил пианино для собак

В рамках выставки потребительской электроники CES 2024, проходящей в Лас-Вегасе, гонконгский стартап Zoo Gears представил пианино, предназначенное для собак.

Устройство, получившее название TheButter, представляет собой музыкальный инструмент с четырьмя клавишами и подсветкой, которая направляет домашнего питомца при помощи последовательности специальных огней. Обозреватели издания Engadget отмечают, что при нажатии на клавиши звучит определенная мелодичная нота, за что хозяин может поощрить собаку каким-нибудь лакомым кусочком.

Напомним, что ранее стартап One By One продемонстрировал в ходе мероприятия первый в мире стриминговый сервис для собак, благодаря которому домашние питомцы могут, как отмечают разработчики, за счет прослушивания расслабляющей музыки снизить стресс на 84%.