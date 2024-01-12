 

Стартап Zoo Gears представил пианино для собак

12.01.2024, 21:15, Разное
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В рамках выставки потребительской электроники CES 2024, проходящей в Лас-Вегасе, гонконгский стартап Zoo Gears представил пианино, предназначенное для собак.

Устройство, получившее название TheButter, представляет собой музыкальный инструмент с четырьмя клавишами и подсветкой, которая направляет домашнего питомца при помощи последовательности специальных огней. Обозреватели издания Engadget отмечают, что при нажатии на клавиши звучит определенная мелодичная нота, за что хозяин может поощрить собаку каким-нибудь лакомым кусочком.

Напомним, что ранее стартап One By One продемонстрировал в ходе мероприятия первый в мире стриминговый сервис для собак, благодаря которому домашние питомцы могут, как отмечают разработчики, за счет прослушивания расслабляющей музыки снизить стресс на 84%.   


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