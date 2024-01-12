В паре с кожаными шортами, платьем-свитером или меховой курткой: как стильно носить и с чем гармонично сочетать рубашку в клетку

Рубашка в клетку – классическая вещь, которая никогда не выйдет из моды. Она вписывается в разные стили – от официального и нарядного до повседневного. Ее можно комбинировать с разными предметами одежды. Мы расскажем, как носить и с чем сочетать рубашку в клетку, чтобы выглядеть стильно.

С джинсами и ботильонами

Рубашка в клетку гармонично сочетается с синими или черными джинсами и ботильонами по щиколотку. Эта комбинация всегда будет красиво смотреться. В зависимости от сезона дополните свой ансамбль легкой футболкой или теплым жакетом. Завершите образ мягкой велюровой кепкой.

С платьем-свитером

Платье-свитер популярная вещь женского гардероба. Этот предмет одежды будет выглядеть еще привлекательнее, если вы добавите к нему дополнительные слои или оттенки.

Однотонное платье-свитер с высоким воротом будет красиво выглядеть в комбинации с клетчатой фланелевой рубашкой. В зимний сезон дополните этот наряд теплыми колготками и высокими ботинками.

Со свитером

Наденьте клетчатую рубашку поверх кремового свитера или под него. Для создания офисного стиля дополните свой наряд классическими однотонными брюками. Если вы хотите получить более непринужденный образ, то наденьте прилегающие джинсы с ботильонами на массивной подошве.

С шортами и колготками

Кожаные шорты – стильная и современная вещь. Она подойдет любительницам смелого образа. Скомбинируйте этот предмет одежды с колготками и ботильонами под цвет шорт.

Кожаные шорты отлично сочетаются с рубашкой в клетку. Чтобы сделать наряд достаточно теплым для зимы, сочетайте его с вязаным свитером. Наденьте его под рубашку.

С брюками из искусственной кожи

Брюки из искусственной кожи вошли в моду еще осенью и останутся актуальными зимой 2024 года. Эксперты по моде прогнозируют, что эта вещь не утратит популярности и в теплый сезон.

Брюки из искусственной кожи отлично смотрятся с рубашкой в клетку. Для вечернего выхода дополните свой образ туфлями на каблуке и изящной сумочкой. Отдавайте предпочтение брюкам из блестящей кожи.

Для непринужденного образа скомбинируйте кожаные брюки с футболкой и клетчатой рубашкой, напоминающей по покрою пиджак. Дополните свой образ армейскими ботинками.

С джинсовой юбкой

Рубашка в клетку отлично сочетается с одеждой из денима. Вы можете носить ее с джинсовой юбкой. Дополните свой образ базовым пуловером с высоким воротом и ботинками. Подчеркните талию кожаным поясом. Этот наряд подходит для любого случая.

С клетчатыми брюками

Клетчатый образ с головы до ног подходит не всем. Но если вы умеете со вкусом сочетать вещи, то вам стоит его попробовать. Скомбинируйте клетчатую рубашку и брюки с аналогичным рисунком. Верх и низ должны иметь схожий цвет или дизайн. Добавьте кожаную куртку, чтобы вам было уютно и тепло в этом стильном образе.

С меховой курткой

Рубашки в клетку идеально подходят для создания многослойного образа. Вы можете надеть поверх них множество вещей и при этом выглядеть великолепно.

Наденьте поверх рубашки меховую куртку, чтобы согреться в холодные зимние дни. Для создания дополнительного слоя тепла включите в свой образ жилет.